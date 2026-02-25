Ο Νομός Έβρου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, που προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου. Τα ορμητικά νερά έσπασαν αναχώματα και πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις, ενώ επλήγησαν και οι πρώτες αυλές σπιτιών.

Εκδόθηκε προειδοποίηση μέσω του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής Λάβαρα, στον Δήμο Σουφλίου, με τις Αρχές να καλούν σε αυξημένη ετοιμότητα και άμεση συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε εκκενώσεις ή άλλες επείγουσες ενέργειες, αν αυτό απαιτηθεί. Η υπερχείλιση του Έβρου δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, αλλά οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, επιβάλλοντας προσοχή και γρήγορη αντίδραση από όλους.