Ιδιαιτέρως δύσκολη ήταν η νύχτα της Τετάρτης 26/2 στον Έβρο που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό καθώς έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο.

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης και περισσότερα από 150.000 στρέμματα χωραφιών έχουν καλυφθεί από νερό, έπειτα από συνεχείς ροές υδάτων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται κυρίως σε Δαδιά, Τυχερό, Λάβαρα, Σουφλί και Διδυμότειχο, με τα συνεργεία να παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, την ώρα που σε πολλά χωριά έχουν βυθιστεί δρόμοι, ακόμα και πινακίδες σήμανσης.

Η περιφέρεια του Έβρου έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως την Παρασκευή, 27/2 και σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο και όπως όλα δείχνουν θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews θετικό στοιχείο είναι ότι έχουν σπάσει αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές στις δύο χώρες. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ροών προς τον ποταμό Άρδα και σε εξισορρόπηση των υδάτων και στον Έβρο. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, με συνεχείς προσπάθειες αποστράγγισης δρόμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην πλημμυρίσουν τα χωριά.