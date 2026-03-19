Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (19/3, 21:15) τη Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τους Φρανκ Νιλικίνα, Ντόντα Χολ, Γιάννη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν πριν δύο μέρες τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής παιχνίδι, είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας και θέλουν τη νίκη και κόντρα στους Ισπανούς για να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα play off.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι το ξεκάθαρο φαβορί καθώς η διαφορά δυναμικότητας είναι πολύ μεγάλη, παρά το γεγονός ότι και πάλι δεν θα παραταχθεί πλήρης, καθώς ο Νιλικίνα αισθάνεται ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και έμεινε εκτός.

Πλην του Νιλικίνα, για το ματς με τη Μπασκόνια δεν υπολογίζονται ούτε οι Χολ, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, όπως φυσικά και ο Φαλ, με τη 12άδα του Ολυμπιακού να αποτελείται από τους Γουόκαπ, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.