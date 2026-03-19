Η ανάλυση για τη σημασία της νίκης οφείλει να ξεκινήσει με ορισμούς. Τι σημαίνει «νίκη» στον πόλεμο; Μοιάζει λίγο με το κατς. Στην επαγγελματική πάλη, μπορείς να έχεις είτε μια «καθαρή» νίκη — που σημαίνει ότι τόσο η πλευρά του καλού όσο και η πλευρά του κακού αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα. Ή μπορείς να έχεις μια «βρώμικη» νίκη — στην οποία ο αγώνας τελειώνει με κλεψιά, παρέμβαση ή κάποια άλλη μηχανορραφία.



Με ένα βρώμικο τελείωμα, και οι δύο παλαιστές προβάλλουν εύλογες αξιώσεις νίκης και αυτό προωθεί την ιστορία του καθενός. Οι πόλεμοι μπορούν να έχουν καθαρά τελειώματα, αλλά είναι σπάνιοι. Ένας από τους λόγους που οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι αποτελούν ικανοποιητικά παραδείγματα είναι ότι είχαν αναγνωρισμένους νικητές και ηττημένους. Πολλοί πόλεμοι δεν έχουν. Κορέα, η Αμερική στο Βιετνάμ, Ιράν-Ιράκ, Ιράκ 2, η Αμερική στο Αφγανιστάν. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι θα σήμαινε «νίκη» για κάθε μέρος στον τρέχοντα πόλεμο.



Το Ισραήλ έχει το σαφέστερο σύνολο προϋποθέσεων νίκης. Κάθε μέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες καταστρέφουν ιρανικό στρατιωτικό υλικό είναι μια νίκη. Αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, το Ισραήλ θα είχε επιτύχει τους περισσότερους από τους στόχους του με πολύ μικρό κόστος.



Οι όροι νίκης του Ιράν είναι σχεδόν εξίσου καλά καθορισμένοι: Η Ισλαμική Δημοκρατία επιβιώνει. Αν, στο τέλος αυτής της σύγκρουσης, το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να ελέγχει τη χώρα, τότε θα έχει επιτύχει τον πρωταρχικό του στόχο. Υπάρχουν δευτερεύοντες και τριτεύοντες στόχοι για τους Ιρανούς και στον βαθμό που επιτυγχάνονται, θα μεγέθυναν το εύρος της νίκης τους. Αλλά η απλή επιβίωση είναι αρκετή για να μετρήσει ως νίκη.



Και η Αμερική; Ειλικρινά, ποιος μπορεί να ξέρει; Είναι η μείωση του αποθέματος των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων «νίκη»; Το θάψιμο σχάσιμου υλικού; Η καταστροφή εργοστασίων παραγωγής drones; Νωρίς στον πόλεμο η κυβέρνηση είπε ότι ο στόχος ήταν η αλλαγή καθεστώτος, αλλά αυτό έχει ήδη εγκαταλειφθεί. Ίσως το να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και η τιμή του πετρελαίου να πέσει στα 70 δολάρια το βαρέλι μέχρι τις αρχές του 2027 να μετρούσε τώρα ως νίκη;



Ίσως απλώς η διατήρηση του συστήματος του πετροδολαρίου και η πρόληψη μιας διάσπασης στην οποία το δολάριο ανταγωνίζεται το γιουάν είναι μια «νίκη»;



Το Ιράν έχει μια ξεκάθαρη συνθήκη νίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αν έχουμε ένα βρώμικο τελείωμα στο οποίο τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν μπορούν να διεκδικήσουν εύλογα τη νίκη.



Οι λεπτομέρειες του βρώμικου τελειώματος δεν έχουν πραγματικά σημασία. Το νόημα της ανάλυσης είναι να φανταστούμε τι θα συμβεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία μπορεί να ισχυριστεί αξιόπιστα ότι στάθηκε απέναντι στην κοινή ισχύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι κράτησε το έδαφός της και πέτυχε τους στρατηγικούς της στόχους, ότι απέδειξε πως η κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ ήταν και επιτεύξιμη και καθοριστική. Και όλο αυτό το διάστημα, η Αμερική περιορίζεται στο να λέει: «Μπρο, είδες όλες τις εκρήξεις; Αμερική, καμπούμ!». Γιατί οι αμέριμνοι Αμερικανοί πολίτες μπορεί να ξεγελαστούν από αυτό, αλλά οι πολιτικοί, στρατιωτικοί και οικονομικοί ηγέτες του κόσμου δεν θα ξεγελιούνταν, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου The Bulwark.





