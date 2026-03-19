Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο έχουν προκαλέσει μια ασυνήθιστα έντονη αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ένα σαφές χάσμα προτεραιοτήτων μεταξύ των δύο πλευρών. Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να επιπλήξει ανοιχτά το Ισραήλ, δήλωσε ότι «εξαπέλυσε βίαιη επίθεση», προσθέτοντας πως «ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ» στο κοίτασμα South Pars, εκτός αν υπάρξει πρόκληση από το Ιράν.

Η ένταση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί ρωγμές στη συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ όσον αφορά επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Όταν το Ισραήλ έπληξε περίπου 30 ιρανικές εγκαταστάσεις καυσίμων περίπου μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι οι επιθέσεις ξεπέρασαν κατά πολύ όσα είχε προαναγγείλει το Ισραήλ. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος, ενώ σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Tου προέδρου δεν του αρέσει η επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους πολίτες υψηλότερες τιμές καυσίμων».

Αντίστοιχα, όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο ιρανικό νησί Χαργκ, το κέντρο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας, επέλεξαν να «διατηρήσουν» τις ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση που επιβλέπει τις επιχειρήσεις.

Ανησυχία στους ψηφοφόρους των ΗΠΑ για την άνοδο των τιμών

Οι ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις φαίνεται να συνδέονται άμεσα με τον φόβο για αύξηση των τιμών, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους ψηφοφόρους του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Sky News. Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου έδειξε ότι 7 στους 10 Αμερικανούς ψηφοφόρους δήλωσαν ότι ανησυχούν πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος υποβαθμίζει τον κίνδυνο για τις αγορές, έχει επανειλημμένα απειλήσει το Ιράν σχετικά με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες κάνουν λόγο για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου. Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι επιθέσεις με drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε δύο από τις εγκαταστάσεις της. Η πρώτη επίθεση προκάλεσε περιορισμένη φωτιά στο διυλιστήριο Mina Al Ahmadi, ένα από τα μεγαλύτερα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA, ενώ δεύτερη επίθεση έθεσε σε φωτιά το διυλιστήριο Mina Abdullah.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι drone έπληξε το διυλιστήριο SAMREF στο λιμάνι Yanbu της Ερυθράς Θάλασσας, το μοναδικό σημείο εξαγωγής αργού πετρελαίου, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Yanbu.

Ευρωπαϊκή ανησυχία για το ενεργειακό κόστος

Στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνονται για την τακτική τους σύνοδο, με βασικό θέμα όχι μόνο τον πόλεμο με το Ιράν αλλά και τις επιπτώσεις του στις ενεργειακές αγορές, μία ημέρα μετά την επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, που οδήγησε σε αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να προτείνει μια «εργαλειοθήκη» μέτρων για τον έλεγχο των τιμών. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει διαφωνία σχετικά με την κατάλληλη προσέγγιση, ενώ τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απαισιόδοξα.

«Δεν θα δούμε τις τιμές να καταρρέουν ξαφνικά μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε πηγή της γερμανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι πιθανό να αποτελέσει ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό».