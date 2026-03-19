Η MRB πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το OPEN με τη Νέα Δημοκρατία να αυξάνει τα ποσοστά της, σε σχέση με εκείνα που κατέγραψε στην τελευταία έρευνα της εταιρείας. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε και την εικόνα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
Πιο αναλυτικά, στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ είναι πρώτη με 17,1 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (στην πιο πρόσφατη της MRB η διαφορά ήταν στις 16 μονάδες), που είναι δεύτερο με 14%.
Το ΠΑΣΟΚ τόσο στην αναγωγή στο σύνολο, όσο και στην πρόθεση ψήφου παραμένει δεύτερο κόμμα, καταγράφοντας παρόμοια ποσοστά με εκείνα που έλαβε σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
Αναγωγή στο σύνολο:
Νέα Δημοκρατία: 31,1%
ΠΑΣΟΚ: 14%
Ελληνική Λύση: 11,5%
Πλεύση Ελευθερίας: 10,6%
ΚΚΕ: 8,1%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%
Φωνή Λογικής: 3,5%
ΜέΡΑ 25: 2,6%
Νίκη: 3,1%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,8%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 24,9%
ΠΑΣΟΚ: 11,2%
Ελληνική Λύση: 9,2%
Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%
ΚΚΕ: 6,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%
Φωνή Λογικής: 2,8%
ΜέΡΑ 25: 2,1%
Νίκη: 2,5%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
Νέα Αριστερά: 1,1%
Διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Στους συμμετέχοντες στην έρευνα τέθηκε ερώτημα αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Από το ευρύ κοινό, το 19,4% συμφώνησε με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το 44,5% διαφώνησε.
Από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 36,9% στήριξε την απόφαση του αρχηγού του κόμματος, ενώ το 31,5% διαφώνησε.
Άλλα ερωτήματα
Μεταξύ άλλων τέθηκε και ερώτημα για την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο.
Το 69,8% συμφώνησε με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο, ενώ το 24,6% διαφώνησε.
Σε παρόμοια ερώτηση για την μεταφορά των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, το 67,7% συμφώνησε, ενώ το 22,1% διαφώνησε.
Τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: