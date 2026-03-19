Η MRB πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το OPEN με τη Νέα Δημοκρατία να αυξάνει τα ποσοστά της, σε σχέση με εκείνα που κατέγραψε στην τελευταία έρευνα της εταιρείας. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε και την εικόνα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Πιο αναλυτικά, στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ είναι πρώτη με 17,1 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (στην πιο πρόσφατη της MRB η διαφορά ήταν στις 16 μονάδες), που είναι δεύτερο με 14%.

Το ΠΑΣΟΚ τόσο στην αναγωγή στο σύνολο, όσο και στην πρόθεση ψήφου παραμένει δεύτερο κόμμα, καταγράφοντας παρόμοια ποσοστά με εκείνα που έλαβε σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Αναγωγή στο σύνολο:

Νέα Δημοκρατία: 31,1%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Ελληνική Λύση: 11,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,6%

ΚΚΕ: 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 2,6%

Νίκη: 3,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,8%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 24,9%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 9,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%

Φωνή Λογικής: 2,8%

ΜέΡΑ 25: 2,1%

Νίκη: 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Στους συμμετέχοντες στην έρευνα τέθηκε ερώτημα αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Από το ευρύ κοινό, το 19,4% συμφώνησε με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το 44,5% διαφώνησε.

Από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 36,9% στήριξε την απόφαση του αρχηγού του κόμματος, ενώ το 31,5% διαφώνησε.

Άλλα ερωτήματα

Μεταξύ άλλων τέθηκε και ερώτημα για την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο.

Το 69,8% συμφώνησε με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο, ενώ το 24,6% διαφώνησε.

Σε παρόμοια ερώτηση για την μεταφορά των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, το 67,7% συμφώνησε, ενώ το 22,1% διαφώνησε.

Τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: