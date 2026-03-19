Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, τόνισε πως η χώρα του θα μποϊκοτάρει τις ΗΠΑ αλλά όχι και το Μουντιάλ 2026, με τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας να παραμένει αβέβαιη.

«Προετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μποϊκοτάρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο», επεσήμανε ο Ταζ, σε βίντεο που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η συμμετοχή όχι του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 είναι ένα μυστήριο καθώς από την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οι δηλώσεις των αρμοδίων είναι αντιφατικές, με τη FIFA, από την πλευρά της, να μην έχει κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα.

Οι τρεις αγώνες του Ιράν στη φάση των ομίλων έχουν οριστεί να γίνουν στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες αυτοί με Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο και στο Σιάτλ αυτός με την Αίγυπτο.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό, με τη FIFA να περιμένει την οριστική απόφαση του Ιράν, οι άνθρωποι του οποίου δεν δείχνουν να βιάζονται και δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους σε ό,τι αφορά το αν θα αγωνιστεί ή όχι στο Παγκόσμιο Κύπελλο η εθνική ομάδα της χώρας.