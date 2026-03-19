Οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Κατάρ έχουν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις που παράγουν το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) της μονάδας και θα χρειασθούν τρία έως πέντε χρόνια για την αποκατάστασή τους, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy Σάαντ αλ-Καάμπι, αναφερόμενος στο Ras Laffan, στο βόρειο Κατάρ, το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η QatarEnergy ανακοίνωσε νωρίτερα «σημαντικές ζημιές» στο Ras Laffan έπειτα από κύματα διαδοχικών επιθέσεων που προκάλεσαν «μεγάλες πυρκαγιές», οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο.

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ – το Κατάρ και η περιοχή – θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», είπε.