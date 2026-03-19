Στην καθημερινή γλώσσα, πολλές φορές ο καιρός περιγράφεται με εκφράσεις που ακούγονται ποιητικές ή ακόμα και αντιφατικές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φράση «φυσάει βοριάς απ’ το νοτιά», που φαίνεται παράδοξη, αλλά στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζει μια αληθινή μετεωρολογική διαδικασία.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως η πορεία μιας αέριας μάζας μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του ανέμου. Δηλαδή, ο καιρός δεν καθορίζεται μόνο από τη διεύθυνση του ανέμου, αλλά και από τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει προηγουμένως.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου φυσά βοριάς ως προς τη διεύθυνση, χωρίς όμως η αέρια μάζα να έχει έρθει ατόφια από τον ξηρό, παγωμένο βορρά. Έχει περάσει πάνω από θάλασσες – τη Μαύρη Θάλασσα, τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, το Αιγαίο – και έχει τροποποιηθεί στην πορεία της. Έτσι, φτάνει στην Ελλάδα κουβαλώντας όχι μόνο ψύχρα, αλλά και υγρασία, νέφη, αστάθεια και φαινόμενα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.

💡ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ " ΦΥΣΑΕΙ ΒΟΡΙΑΣ ΑΠ' ΤΟ ΝΟΤΙΑ" ;

✅Στην ποίηση οι υπερβολές επιτρέπονται· καμιά φορά μάλιστα είναι κι εκείνες που φωτίζουν καλύτερα την αλήθεια. Όμως η φράση αυτή δεν στέκει μόνο ως ποιητική εικόνα. Πατά και σε πραγματική μετεωρολογική βάση. Γιατί υπάρχουν…

Ποιος είναι ο «καθαρός» βοριάς

Στη συνέχεια ο μετεωρολόγος διευκρινίζει τη διαφορά: «Δεν μιλάμε για τον “καθαρό” βοριά, εκείνον που κατεβαίνει ξερός και κοφτερός από τη Σιβηρία ή την ανατολική Ευρώπη. Μιλάμε για έναν βοριά περασμένο από θάλασσα, πιο ήπιο στις θερμοκρασιακές του διακυμάνσεις, αλλά συχνά πιο φορτωμένο σε υγρασία και νέφη. Γι’ αυτό στην ανατολική Ελλάδα μπορεί να επικρατεί ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα, αλλά ο καιρός να μην έχει την αγριάδα ενός αυστηρά ηπειρωτικού ψυχρού επεισοδίου – αντίθετα να δίνει ψύχρα, μουντάδα, βροχές, χιονόνερο ή χιόνια στα ορεινά».