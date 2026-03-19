Η Ντεν Χάαγκ επιστρέφει στην Eredivisie, την 1η κατηγορία της Ολλανδίας, έπειτα από απουσία πέντε ετών και ο Ντιόγκο Τόμας το χάρηκε τόσο πολύ ώστε να εμφανιστεί για δηλώσεις με πούρο, μπύρα και γυαλιά ηλίου.

Ο στόχος της ανόδου επιτεύχθηκε για τη Ντεν Χάαγκ, η οποία περίμενε πότε χρόνια για την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου. Μια επιτυχία που γιόρτασαν όλοι στις τάξεις της με την ψυχή τους.

Ανάμεσά τους φυσικά και ο Ντιόγκο Τόμας, ο 28χρονος Φινλανδός, με πορτογαλικές ρίζες, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος εμφανίστηκε για δηλώσεις στο ολλανδικό ESPN όπως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

Ο Τόμας φορούσε γυαλιά ηλίου, είχε πούρο το οποίο κάπνιζε κανονικά και παράλληλα ένα μπουκάλι μπύρα, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο των social media.