Η Ντεν Χάαγκ επιστρέφει στην Eredivisie, την 1η κατηγορία της Ολλανδίας, έπειτα από απουσία πέντε ετών και ο Ντιόγκο Τόμας το χάρηκε τόσο πολύ ώστε να εμφανιστεί για δηλώσεις με πούρο, μπύρα και γυαλιά ηλίου.
Ο στόχος της ανόδου επιτεύχθηκε για τη Ντεν Χάαγκ, η οποία περίμενε πότε χρόνια για την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου. Μια επιτυχία που γιόρτασαν όλοι στις τάξεις της με την ψυχή τους.
Ανάμεσά τους φυσικά και ο Ντιόγκο Τόμας, ο 28χρονος Φινλανδός, με πορτογαλικές ρίζες, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος εμφανίστηκε για δηλώσεις στο ολλανδικό ESPN όπως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.
Ο Τόμας φορούσε γυαλιά ηλίου, είχε πούρο το οποίο κάπνιζε κανονικά και παράλληλα ένα μπουκάλι μπύρα, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο των social media.
ADO Den Haag have been promoted back into the Dutch top tier for the first time since 2021, they’ve done it with 6 league games to spare.— HLTCO (@HLTCO) March 18, 2026
This interview with Finish centre-back Diogo Tomas following the decisive win is top tier. 😂
