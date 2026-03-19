Ένας άνθρωπος, που έζησε για πολλά χρόνια ως έμπιστος του Ανδρέα Παπανδρέου από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή.

Πρόκειται για τον Κώστα Μαρκάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ξημερώματα Τετάρτης, περίπου στις 2:30, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε μετά από επέμβαση, στο σπίτι του, στο Ηράκλειο.

Ο Κώστας Μαρκάκης, σύμφωνα με το patris.gr, ήταν ο «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου στο Λονδίνο, όχι επίσημα, αλλά τον έλεγαν έτσι καθώς ο Ανδρέας Παπανδρέου τον εμπιστευόταν να τον μεταφέρει όταν βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική, στο Ηράκλειο.