Την είδηση ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε επιπλέον 200 δισ. δολάρια προϋπολογισμό για τον πόλεμο με το Ιράν, σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, με ανάρτησή του στο Χ

«Είμαστε μόλις στην τρίτη εβδομάδα στον πόλεμο που επιβλήθηκε σε Ιρανούς και Αμερικανούς. Αυτά τα 200 δισ. δολάρια είναι η κορυφή του παγόβουνου. Οι απλοί Αμερικανοί μπορούν να ευχαριστήσουν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τους λακέδες του στο Κογκρέσο για τα τρισεκατομμύρια σε φόρο “Πρώτα το Ισραήλ” που θα χτυπήσει την αμερικανική οικονομία», έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες του πολέμου κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται πηγή από την κυβέρνηση, το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και ενδεχομένως συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής σημασίας.