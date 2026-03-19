Την είδηση ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε επιπλέον 200 δισ. δολάρια προϋπολογισμό για τον πόλεμο με το Ιράν, σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, με ανάρτησή του στο Χ

«Είμαστε μόλις στην τρίτη εβδομάδα στον πόλεμο που επιβλήθηκε σε Ιρανούς και Αμερικανούς. Αυτά τα 200 δισ. δολάρια είναι η κορυφή του παγόβουνου. Οι απλοί Αμερικανοί μπορούν να ευχαριστήσουν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τους λακέδες του στο Κογκρέσο για τα τρισεκατομμύρια σε φόρο “Πρώτα το Ισραήλ” που θα χτυπήσει την αμερικανική οικονομία», έγραψε.

We're only three weeks into this war of choice, imposed on both Iranians and Americans.



This $200b is the tip of the iceberg. Ordinary Americans can thank Benjamin Netanyahu and his lackeys in Congress for the trillion-dollar "Israel First tax" that's about to hit U.S. economy. pic.twitter.com/a2dsMQh3fK — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες του πολέμου κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται πηγή από την κυβέρνηση, το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και ενδεχομένως συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής σημασίας.