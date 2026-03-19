Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στο Κόβεντρι, όταν ένας ένοπλος ληστής παγιδεύτηκε μέσα σε κατάστημα που επιχείρησε να ληστέψει, μετά την άμεση αντίδραση υπαλλήλου.

Ο 32χρονος Τζόρνταν Πιμπλς εκλιπαρούσε τους αστυνομικούς να τον απεγκλωβίσουν, λέγοντας «βγάλτε με από εδώ», αφού ένας ψύχραιμος εργαζόμενος κατέβασε τα ρολά του καταστήματος εν μέσω της ληστείας, παγιδεύοντάς τον στο εσωτερικό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας οι οποίες δείχνουν τον Πιμπλς ντυμένο στα μαύρα, με κουκούλα και μπαλακλάβα, να εισέρχεται σε κατάστημα στη Ράιλι Σκουέρ, στο Κόβεντρι. Στη συνέχεια, ο δράστης εισβάλλει στο πρακτορείο εφημερίδων κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας και επιτίθεται σε έναν εργαζόμενο.

Στο βίντεο φαίνεται ο ληστής να πηγαίνει πίσω από τον πάγκο και να απειλεί τον υπάλληλο με το μαχαίρι, ενώ ανοίγει το κλειδωμένο ντουλάπι πίσω από το ταμείο. Λίγο αργότερα, καταγράφεται να ψάχνει το κατάστημα, αρπάζοντας αντικείμενα.

Η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν απρόσμενη, καθώς ένας από τους εργαζόμενους κατάφερε να διαφύγει και πριν απομακρυνθεί, κατέβασε τα μεταλλικά ρολά, παγιδεύοντας τον δράστη μέσα στο κατάστημα. Ο Πιμπλς, εμφανώς πανικόβλητος, προσπαθεί απεγνωσμένα να σπάσει τα ρολά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και κάμερα σώματος κατέγραψε τη στιγμή που ο δράστης ικετεύει να τον απεγκλωβίσουν. «Φίλε, μπορείς να με βγάλεις από εδώ σε παρακαλώ;», ακούγεται να λέει σε έναν αστυνομικό.

Κατά την άφιξη των Αρχών, οι αστυνομικοί του ζητούν επίμονα να υποδείξει πού βρίσκεται το μαχαίρι, φωνάζοντας «πού είναι το μαχαίρι;». Ο Πιμπλς απαντά «είναι εδώ, πίσω μου», με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν να τον ρωτούν «πού;» και εκείνον να επαναλαμβάνει «εδώ».

Οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να αφήσει το μαχαίρι στο πάτωμα και να το σπρώξει προς το μέρος τους. Αφού το όπλο απομακρύνθηκε με ασφάλεια, σήκωσαν τα ρολά και του πέρασαν αμέσως χειροπέδες.

Ο Πιμπλς εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δικαστήριο του Γουόργουικ, όπου δήλωσε ένοχος για ληστεία και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση.