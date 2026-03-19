Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μοιάζει ολοένα και πιο κοντά. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν έκοψε ποτέ τους δεσμούς του με την ομάδα και το τελευταίο διάστημα οι κινήσεις του δείχνουν ότι το ενδεχόμενο επανένωσης βρίσκεται προ των πυλών. Το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά τη νίκη της μπασκετικής ομάδας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ενώ μία ημέρα αργότερα πέρασε και από το προπονητικό κέντρο στου Ρέντη, όπου είχε συνάντηση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ανθρώπους του συλλόγου. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο Φορτούνης αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ και απομένουν κυρίως διαδικαστικά ζητήματα ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η επιστροφή του.

Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων» αναμένεται να ανοίξει ξανά και ο φάκελος του Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και θέλει να βοηθήσει την ομάδα στη μάχη για το πρωτάθλημα, γνωρίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Ο ίδιος δεν κρύβει την επιθυμία του να παραμείνει, τονίζοντας σε όσους τον ρωτούν ότι η τελική απόφαση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνον. Η υπόθεσή του, πάντως, παραμένει σύνθετη, καθώς σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι επαφές με την Αλ Σαμπάμπ.

Από εκεί και πέρα, μια ακόμη περίπτωση που ενδέχεται να απασχολήσει είναι εκείνη του Γιώργος Μασούρας. Ο διεθνής επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλ Καλίτζ του Γιώργος Δώνης και αρκετοί εκτιμούν ότι το κεφάλαιο του στον Ολυμπιακό ίσως να μην έχει κλείσει οριστικά. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι τι θα θελήσει και ο ίδιος, καθώς πριν την αποχώρησή του δεν είχε σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Παράλληλα, στον σύλλογο υπάρχει η πρόθεση να διατηρηθεί ένας ισχυρός ελληνικός κορμός στο ρόστερ, κάτι που θα μπορούσε να παίξει ρόλο σε μια πιθανή επιστροφή.