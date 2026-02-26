Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στέλνει ένα ωμό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ: «ειρηνική συνύπαρξη» μόνο αν οι ΗΠΑ δεχθούν τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνικό κράτος, αλλιώς «αιώνια αντιπαράθεση».

Κατά την καταληκτική του ομιλία σε συνεδρίαση του Εργατικού Κόμματος στην Πιονγιάνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την Ουάσιγκτον, αλλά έθεσε ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση την αναγνώριση του βορειοκορεατικού πυρηνικού οπλοστασίου. Επανέλαβε ότι, εάν οι ΗΠΑ σεβαστούν το πυρηνικό πρόγραμμα, «δεν υπάρχει λόγος οι σχέσεις να είναι τεταμένες», προσθέτοντας ωστόσο ότι διαφορετικά οι δύο χώρες θα οδηγηθούν σε «αιώνια αντιπαράθεση».

Οι αναφορές αυτές αποτελούν την πιο άμεση τοποθέτηση του Κιμ προς τον Τραμπ εδώ και μήνες, μετά την περσινή ομιλία στην οποία χαρακτήριζε τον αμερικανικό στόχο της αποπυρηνικοποίησης «παραληρηματική εμμονή». Οι δύο ηγέτες δεν έχουν συναντηθεί από το 2019, ενώ η Πιονγιάνγκ αγνόησε την πρόσφατη πρόταση Τραμπ για επανασύνδεση κατά την προεδρική επίσκεψη στη Νότια Κορέα, με τις επίσημες συνομιλίες για τα πυρηνικά να παραμένουν παγωμένες πάνω από έξι χρόνια.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Τραμπ και η «σχέση» που δεν αρκεί

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φρόντισε να διατηρήσει χαμηλούς τόνους έναντι του ίδιου του Τραμπ, αποφεύγοντας να τον κατονομάσει ενώ επέκρινε τις «ηγεμονικές φιλοδοξίες» των ΗΠΑ και τη λογική «America First». Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μιλήσει για τη Βόρεια Κορέα ως «κάπως πυρηνική δύναμη» και καυχιέται ότι με τον Κιμ «ερωτεύτηκαν» μέσω επιστολών, ενώ ο βορειοκορεάτης ηγέτης δηλώνει ότι κρατά «καλές αναμνήσεις» από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η προσωπική χημεία δεν φτάνει για να ξανανοίξει ο δίαυλος διαλόγου. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ επαναβεβαιώνει δημοσίως ότι ο στόχος της αμερικανικής πολιτικής παραμένει η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, σε ευθεία αντίθεση με τη νέα στρατηγική της Πιονγιάνγκ.

Το καθεστώς έχει ήδη θεσμοθετήσει, από το 2022, το καθεστώς «πυρηνικού κράτους» μέσω νόμου που προβλέπει ακόμη και προληπτικά πλήγματα, επιχειρώντας να καταστήσει την πυρηνική του ιδιότητα μη αναστρέψιμη. Έτσι, η απαίτηση του Κιμ προς τον Τραμπ για αναγνώριση δεν είναι απλώς ρητορική, αλλά απόπειρα να μετατραπεί μια de facto πραγματικότητα σε de jure αποδοχή από την Ουάσιγκτον.

Κιμ Γιονγκ Ουν – Τραμπ σε ένα νέο γεωπολιτικό σκηνικό

Σε αντίθεση με την προηγούμενη θητεία Τραμπ, η Βόρεια Κορέα δεν είναι πια τόσο απομονωμένη, καθώς έχει ενισχύσει θεαματικά τις σχέσεις της με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Κιμ εμφανίστηκε δίπλα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, ενώ Πεκίνο και Μόσχα μπλοκάρουν νέες κυρώσεις και έχουν ουσιαστικά αποσύρει τη ρητορική υπέρ της αποπυρηνικοποίησης. Η εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Ρωσία προσφέρει στο καθεστώς ροή μετρητών και τεχνογνωσία σε οπλικά συστήματα, μειώνοντας περαιτέρω τα κίνητρα για οποιαδήποτε συζήτηση περί εγκατάλειψης των πυρηνικών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η ομιλία του Κιμ Γιονγκ Ουν αποτέλεσε το φινάλε ενός σπάνιου συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, όπου χαράχθηκαν οι πενταετείς κατευθύνσεις για εξωτερική πολιτική, άμυνα και οικονομία, συνοδευόμενου από μια εντυπωσιακή νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση με πάνω από 14.000 στρατιώτες αλλά χωρίς την κλασική επίδειξη βαρέων οπλικών συστημάτων. Από εξέδρα στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, έχοντας δίπλα του τη νεαρή κόρη του Κιμ Τζου Αε που θεωρείται πιθανή διάδοχος, διακήρυξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι «απολύτως έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχόμενο».