Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στάλθηκε εξώδικο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε για την απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σε ανάρτηση στο Facebook, έγραψε τα εξής:

«Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ο πρωθυπουργικός ανιψιός μου απέστειλε εξώδικο για τις δηλώσεις μου σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.

Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας: Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, που ωστόσο σκόνταψε σήμερα στην απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά.

Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους.

Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω.

Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία.

Άλλωστε το καθεστώς του φόβου, της σιωπής και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης που έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν στον τόπο, δεν είναι πια ακλόνητο.

Και ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο».