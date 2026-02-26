Ρωσία και Γαλλία αντάλλαξαν δημόσια «πυρά» στα τουρκικά μέσω των επίσημων λογαριασμών των πρεσβειών τους στην πλατφόρμα X, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, πυροδοτώντας έντονη συζήτηση στην Τουρκία και διεθνώς.

Η διαδικτυακή αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η γαλλική πρεσβεία στην Άγκυρα σχολίασε σκωπτικά ρωσική ανάρτηση για τον πόλεμο, υπενθυμίζοντας ότι η εισβολή στην Ουκρανία παρουσιαζόταν αρχικά ως «πόλεμος που θα τελείωνε σε τρεις ημέρες», αλλά έχει πλέον μπει στον πέμπτο χρόνο, προσθέτοντας ειρωνικά ότι η Μόσχα συνεχίζει να καταγγέλλει τη γαλλοβρετανική «αποτρεπτική ισχύ» ως απειλή.

Η ρωσική πρεσβεία απάντησε σε τουρκικά και γαλλικά, κατηγορώντας τη Γαλλία ότι έχει υποβιβάσει τη «διάσημη διπλωματία» της σε «αξιοθρήνητες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα» και υπενθυμίζοντας τον ρόλο του Παρισιού ως βασικού υποστηρικτή, κατά τη ρωσική πλευρά, της «ναζιστικής» κυβέρνησης στο Κίεβο από το 2014, αλλά και παραπέμποντας στις ναπολεόντειες εκστρατείες του 1812.

Το επεισόδιο, το οποίο παρουσιάστηκε σε τουρκικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως «διπλωματική κόντρα σε ζωντανή μετάδοση», αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για την ένταση Δύσης–Ρωσίας στον απόηχο της επετείου του πολέμου στην Ουκρανία και για το πώς η αντιπαράθεση μεταφέρεται πλέον απροκάλυπτα στα κοινωνικά δίκτυα, με τις πρεσβείες να επιλέγουν την τουρκική γλώσσα για να απευθυνθούν απευθείας στο τοπικό κοινό.