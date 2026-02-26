Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο OPEN, ότι με τη δημιουργία κόμματος σκοπεύει να δικαιώσει την κόρη της που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Θέλω να δικαιώσω την κόρη μου. Απλό ακούγεται, αλλά είναι όλη η αλήθεια. Για να δικαιωθεί πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση σάπια, είμαι σε αυτόν τον δρόμο που είμαι, μαζί με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Θέλω μια δίκαιη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σε ερώτηση αν πρόκειται να αλλάξει τη χώρα, σημείωσε: «Είμαστε η απάντηση σε αυτό. Και θα συνεχίζουμε και θα το πάμε μέχρι τέλους και θα πάμε πολύ καλά».

«Το καλό με τις δημοκρατικές διαδικασίες είναι ότι μπορείς να διαλέξεις αυτό που σε εκφράζει καλύτερα. Θεωρώ ότι το υγιές κομμάτι της κοινωνίας δεν αρέσκεται να ζει σε μια χώρα που υπάρχει φτώχεια και αυθαιρεσία. Θέλει να δει μια Ελλάδα πιο ανθρώπινη, πιο φωτεινή. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου θα είναι με το μέρος μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επικρίσεις από συγγενείς

Μεταξύ άλλων, μίλησε για τις επικρίσεις που έχει δεχτεί από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, αναφέροντας ότι δεν γνωρίζει τον λόγο, αλλά με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα κλίμα υπέρ του κατηγορούμενου.

Συγκεκριμένα, είπε:

«Ακόμα και αν γνώριζα για κάποια οικογένεια που δέχτηκε βοήθεια από τη ΝΔ, δεν θα έπαιρνα πάλι θέση.

Με πολύ σεβασμό, δεν κατανοώ γιατί κάποιες οικογένειες μας επιτίθενται. Δεν το κατανοώ, διότι ένα πράγμα που στη νομική λέγεται αμφιβολίες και είναι πάντα υπέρ του κατηγορουμένου. Δεν ξέρω γιατί έχουν δημιουργηθεί εδώ και 2,5 χρόνια. Οι εκταφές είναι δικό μας θέμα, δεν μπορεί καμία οικογένεια να κρίνει ή να κατακρίνει. Σέβομαι απολύτως όσους θέλουν να κάνουν τοξικολογικές εξετάσεις ή όχι. Γιατί σχολιάζεις τον δικό μου πραγματογνώμονα;».

Το ζήτημα των εκταφών

Όσον αφορά τις εκταφές, η Μαρία Καρυστιανού είπε:

«Θεωρώ ότι οι εκταφές είναι το πιο απλό παράδειγμα, όπου κανείς μπορεί να καταλάβει την παραβατικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Φοβάμαι ότι τα οστά θα μιλήσουν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το συγκαλύψουν.

Ο στόχος όλων θα έπρεπε να είναι η αποκάλυψη της αλήθειας, για ποιο αίτιο απανθρακώθηκαν οι άνθρωποι. Η εισαγγελέας θορυβήθηκε από το εξώδικο που στείλαμε, μας ενημέρωσε για τη διαδικασία εκταφής, αλλά μόνο για DNA και το αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν ξέρω από τι ουσία κάηκε το παιδί μου. Από ό,τι φαίνεται, ο ένας καλύπτει τον άλλον. Το έγκλημα των Τεμπών έχει αποδείξει ότι υπάρχει συμμορία που ξεκινάει από την κυβέρνηση».

Το μήνυμα για τις συγκεντρώσεις

Κλείνοντας το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, η Μαρία Καρυστιανού είπε για την επικείμενη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών:

«Εκείνη τη μέρα το πολιτικό σύστημα θα μας μετρήσει, θα μας κακολογήσει, θα πει ότι είμαστε λιγότεροι. Εγώ θα παρακαλέσω να είμαστε ως πολίτες, χωρίς κόμματα. Ως άνθρωποι που ζουν σε μια αβάσταχτη πραγματικότητα, που δεν θέλουν να υφίσταται πλέον, αλλά τα παιδιά τους να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Ραντεβού 12 η ώρα σε όλη την Ελλάδα, όπου μπορεί ο καθένας, σε πλατείες, σε δρόμους».