Με απόλυτη ειλικρίνεια απάντησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ερώτηση για το πώς επιλέγει τα τουρνουά στα οποία συμμετέχει, λέγοντας πως τα κριτήρια είναι οικονομικά.

Ο Έλληνας τενίστας μίλησε στο «Clay» και όταν ρωτήθηκε για τα τουρνουά της Νότιας Αμερικής στα οποία ο ίδιος δεν παίρνει μέρος, είπε τα εξής: «Θα είμαι άμεσος και ειλικρινής. Από οικονομικής άποψης, είναι κατανοητό να επιλέγω άλλους προορισμούς αντί για τη Νότια Αμερική. Όλοι οι παίκτες διαλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις οικονομικές εγγυήσεις. Έτσι λειτουργεί το τένις.

Η Νότια Αμερική δεν μου έχει προσφέρει ποτέ μια συμφωνία αρκετά καλή ώστε να τη σκεφτώ σοβαρά. Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τα appearance fees. Και η ευρωπαϊκή περιοδεία μου έχει προσφέρει επίσης ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά».

Συνεχίζοντας, πάντως, ο Τσιτσιπάς εξέφρασε την επιθυμία να αγωνιστεί κάποια στιγμή στη Νότια Αμερική, λέγοντας: «Υπάρχει αυτό το πάθος στη Νότια Αμερική που μερικές φορές το αφήνω στην άκρη. Αλλά όταν η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη, δεν έχεις πραγματικά άλλη επιλογή από το να πας εκεί που στηρίζεται η καριέρα σου. Θα ήθελα πολύ να παίξω εκεί. Ήταν πάντα όνειρό μου να επισκεφθώ τη Νότια Αμερική και έχω ακούσει υπέροχα πράγματα

Έχω επίσης πολλούς φιλάθλους εκεί και το βλέπω από τη δραστηριότητα στα social media και τη συνεχή αλληλεπίδραση με ανθρώπους από αυτό το μέρος του κόσμου».