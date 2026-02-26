Πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 2.300 μονάδων έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαμορφούμενος στις 2.304,14 μονάδες με κέρδη 0,89%.

Οι ανοδικές τάσεις αφορούσαν όλο το εύρος και το μήκος του χρηματιστηριακού ταμπλό, καθώς ο «βαρύς» δείκτης FTSE των ελληνικών blue chips τερμάτισε την συνεδρίαση με κέρδη 0,89% και ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης επίσης έκλεισε με κέρδη 0,88%. Ο τραπεζικός δείκτης όμως, που έκλεισε με κέρδη 1,49% «αποκάλυψε» την προέλευση της ουσιαστικής ανόδου του Χρηματιστηρίου σήμερα.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, υπερβαίνοντας τα 298,4 εκατ. ευρώ επί 43.485.042 τεμαχίων μετοχών που άλλαξαν χέρια.

Εκ των 126 μετοχών που κινήθηκαν, οι 70 έκλεισαν με κέρδη, οι 42 με απώλειες ενώ 14 παρέμειναν αμετάβλητες έναντι του χθεσινού κλεισίματός τους.

Ο μετοχικός τίτλος των Αττικών Εκδόσεων τερμάτισε τη συνεδρίαση με κέρδη 10,83%, ενώ τον ακολούθησε η μετοχή της QUALCO με άνοδο 6,38% και της Y/KNOT με 5,81%.

Στον αντίποδα βρέθηκε η μετοχή της Ελλάκτωρ με απώλειες -3,05%, η Μινέρβα Λαδένης με -2,91% και η Τραστορ με -2,33%.