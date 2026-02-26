Εγκρίθηκε «κατά πλειοψηφία» η πρόταση των βουλευτών της ΝΔ, ως το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο θα καταχωριστούν και οι γνώμες της μειοψηφίας, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής (άρθρο 148).

Το πόρισμα της επιτροπής μαζί με τις αποδείξεις θα υποβληθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, θα ανακοινωθεί και θα καταχωριστεί στα πρακτικά. Για τον λόγο αυτό, αύριο το πρωί, το προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής θα παραδώσει το πόρισμα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τις δικές του ενέργειες.



Οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ των πορισμάτων που κατέθεσαν τα κόμματά τους, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία δεν είχε καταθέσει πόρισμα, και με την πρόεδρο του κόμματος Ζ. Κωνσταντοπούλου να ζητά συνέχιση εργασιών, σχηματισμό προανακριτικής επιτροπής και πλήρη διερεύνηση.



Όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολακόπουλος, η επιτροπή συνεδρίασε από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 για πεντέμισι μήνες, συνεδρίασε 49 φορές, εξέτασε 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις περίπου 350 ωρών συνολικά, και παρήγαγε πρακτικά συνεδριάσεων που αριθμούν περίπου 19.000 σελίδες.



Υπογράμμισε μάλιστα ότι τα μέλη της επιτροπής «συμβάλαμε στη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής, συγκεντρώσαμε υλικό το οποίο οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, και ρίξαμε φως στην υπόθεση αυτή», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.