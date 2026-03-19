Στις καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία της γραμμής 1566 απάντηση το πρωί της Πέμπτης 19/3 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος βρήκε ραντεβού με γαστρεντερολόγο μέσω του myhealth app ενώ ήταν on air.

«Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που δημοσίευσαν τα “ΝΕΑ”, ο βαθμός αποδοχής των συμπολιτών μας για τη γραμμή 1566 είναι 75%. Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της έχουν κλειστεί εκατομμύρια ραντεβού, άρα αυτή η γραμμή λειτουργεί» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι μέσω του MyHealth App οι ασφαλισμένοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς. Όπως τόνισε, σε δύο μήνες θα προστεθούν δύο νέα εργαλεία στην εφαρμογή, τα οποία αφορούν τις ιδιωτικές δομές διαγνωστικών κέντρων και τον ψηφιακό βοηθό.

«Η πρόσβαση σε δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό είναι η ευκολότερη και στα 27 κράτη της Ε.Ε. Όταν ήρθα στο Υπουργείο Υγείας, για να βρεις ραντεβού στα νοσοκομεία με τα προηγούμενα πενταψήφια νούμερα ή τα νούμερα των νοσοκομείων, πραγματικά ίσχυε. Εάν έψαχνες ραντεβού με γαστρεντερολόγο πριν από 6 μήνες, θα έβρισκες το ταχύτερο ραντεβού σε 5-6 μήνες. Σήμερα βρίσκεις ραντεβού είτε σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή δωρεάν είτε σε δημόσιο νοσοκομείο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά.