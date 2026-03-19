Πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε ο Μάκης Βορίδης το πρωί της Πέμπτης 19/3 με αφορμή τη φράση της «μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι» όταν αυτός πέρασε από πίσω της ενώ ήταν στο περιστύλιο της Βουλής.

«Κανείς δεν έχει συμπεριφερθεί έτσι», είπε ο Μάκης Βορίδης αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμηνύοντας ότι «έχει ξεπεραστεί κάθε όριο».

«Καταλαβαίνω την κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχουν στιγμές που θα ανέβουν οι τόνοι. Χθες όμως το επεισόδιο πυροδοτήθηκε μετά από μια βιντεοσκόπηση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο Κοινοβούλιο», δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ».

Όπως επεσήμανε με αφορμή το επεισόδιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η καταγραφή εντός της Βουλής απαγορεύεται.

«Κανείς δεν έχει συμπεριφερθεί σαν την Κωνσταντοπούλου. Είχαμε τον Πολάκη που ήταν οργίλος, πλέον όμως έχει ξεπεραστεί κάθε όριο», τόνισε ο Μάκης Βορίδης.

«Αυτούς τους μάρτυρες το δικαστήριο τούς κοιτάζει περίεργα» είπε κλείνοντας.

