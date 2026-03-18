Νέο στιγμιότυπο έντασης σημειώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Μάκη Βορίδη, λίγη ώρα μετά το επεισόδιο που είχε προηγηθεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Μετά τη διακοπή της συνεδρίασης και ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε δηλώσεις στο περιστύλιο της Βουλής, συνέβη ένα νέο «θερμό» στιγμιότυπο.

Την ώρα που περνούσε ο Μάκης Βορίδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε προς το μέρος του και, με εμφανή ειρωνική διάθεση, είπε: «Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι».

Η ατάκα θεωρήθηκε σαφής αιχμή, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η απάντηση Βορίδη με αιχμή

Ο πρώην υπουργός δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο και, με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, ανταπέδωσε: «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς…».