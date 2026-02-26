Η NVIDIA κατέγραψε νέο ρεκόρ εσόδων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών, καθώς η παγκόσμια «έκρηξη» επενδύσεων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να τροφοδοτεί τη ζήτηση για επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύ. Στα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε για το τέταρτο τρίμηνο (λήξη 25 Ιανουαρίου 2026), ο αμερικανικός όμιλος εμφανίζει ισχυρή ανάπτυξη με αιχμή το Data Center, ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος στις προοπτικές του επόμενου τριμήνου και στην ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις υιοθετούν «agents» και εφαρμογές inference.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα-ρεκόρ για το δ’ τρίμηνο ανήλθαν σε 68,1 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 73% σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Για το συνολο του οικονομικού έτους, τα έσοδα ήταν 215,9 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 65% σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

«Η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται εκθετικά, το σημείο καμπής της agentic AI έχει φτάσει», δήλωσε ο Jensen Huang, ιδρυτής και CEO της NVIDIA. «Η υιοθέτηση agents από τις επιχειρήσεις εκτοξεύεται. Οι πελάτες μας αγωνίζονται να επενδύσουν σε AI compute, τα εργοστάσια που τροφοδοτούν τη βιομηχανική επανάσταση της AI και τη μελλοντική τους ανάπτυξη».

Σύμφωνα με τις προοπτικές της NVIDIA για το πρώτο τρίμηνο του νέου οικονομικού έτους τα έσοδα αναμένεται να φθάσουν τα 78 δισ. δολάρια.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, η Nvidia επέκτεινε τη συμφωνία της με τη Meta, συμπεριλαμβάνοντας μια τεράστια, πολυετή συμφωνία, βάσει της οποίας η εταιρεία των τσιπ θα προμηθεύσει τον κολοσσό των social media με τους επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης Blackwell και Rubin, καθώς και την πρώτη μεγάλη, αυτόνομη εγκατάσταση των servers Grace CPU.