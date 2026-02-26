Ο Βίκτορ Ορμπάν μετατρέπει τον κατεστραμμένο αγωγό πετρελαίου στην Ουκρανία σε μοχλό πίεσης προς τις Βρυξέλλες, ανοίγοντας νέο γύρο εκβιασμού γύρω από το πακέτο των 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, αφήνει να εννοηθεί ότι θα άρει το βέτο του στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας εφόσον η ΕΕ προχωρήσει σε αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων για να αξιολογήσει τις ζημιές στον αγωγό Ντρουζμπά, που επλήγη από ρωσικό drone. Σύμφωνα με την επιστολή, ο Ορμπάν δηλώνει «πλήρως ενήμερος» για τις πολιτικές δυσκολίες που προκαλεί το ουγγρικό μπλοκάρισμα του δανείου, το οποίο είχαν συμφωνήσει κατ’ αρχήν όλοι οι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου.

Ορμπάν, αγωγός και βέτο στην Ουκρανία

Η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα ζητούν τη δημιουργία αποστολής διαπίστωσης γεγονότων με τη συμμετοχή δικών τους ειδικών, ώστε να επαληθευτεί η κατάσταση του αγωγού από τον οποίο συνεχίζουν να προμηθεύονται φθηνό ρωσικό αργό όλα τα χρόνια του πολέμου.

Ο Ορμπάν κατηγορεί την Ουκρανία ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές, προαναγγέλλοντας πως χωρίς πρόοδο στο μέτωπο του αγωγού θα διατηρήσει το βέτο στη χρηματοδότηση του Κιέβου. Από την πλευρά τους, Κίεβο και κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ απορρίπτουν τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι η έκταση της ζημιάς καθιστά την επαναλειτουργία του Ντρουζμπά εξαιρετικά δύσκολη.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ επισημαίνει ότι οι Βρυξέλλες λαμβάνουν υπόψη το αίτημα για τεχνική αξιολόγηση, ωστόσο η εμπόλεμη ζώνη περιπλέκει σοβαρά μια τέτοια αποστολή. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εντείνουν τις πιέσεις προς την ουγγρική κυβέρνηση ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία.

Ουκρανία σε οριακό σημείο, Ορμπάν υπό πίεση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από ρευστό τον Απρίλιο αν δεν ξεμπλοκάρει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, γεγονός που καθιστά το βέτο του Ορμπάν ακόμη πιο κρίσιμο για την ουκρανική οικονομική αντοχή, σύμφωνα με το Politico.

Ο ίδιος ο Ούγγρος ηγέτης μπαίνει σε προεκλογική περίοδο με κάλπες επίσης τον Απρίλιο και δημοσκοπήσεις που δείχνουν να υπολείπεται του αντιπάλου του Πέτερ Μάγιαρ, κάτι που ενισχύει την εντύπωση ότι σκληραίνει τη στάση του έναντι της ΕΕ και της Ουκρανίας για εσωτερική κατανάλωση.