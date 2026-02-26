Τα 72α του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να του μεταφέρει τις ευχές του τηλεφωνικά. Η κίνηση αυτή, η οποία επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές, προσθέτει ακόμα ένα στιγμιότυπο στο κανάλι επικοινωνίας που διατηρούν οι δύο ηγέτες το τελευταίο διάστημα.

Την είδηση έφερε στη δημοσιότητα αρχικά η Άγκυρα. Μέσω επίσημης ενημέρωσης, το γραφείο του Τούρκου Προέδρου τη συνομιλία, εστιάζοντας στον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της επικοινωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Λίγο αργότερα, κυβερνητικές πηγές από την ελληνική πλευρά προχώρησαν στην επιβεβαίωση της είδησης.