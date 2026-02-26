Η επιστροφή του Σταύρου στο νησί οδηγεί σε συγκρούσεις, με τη Μαρία να έρχεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερο φόβο της: την απώλεια του Γιώργου. O Παύλος ανησυχεί ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει, ενώ η Δέσποινα πιέζει τους κατοίκους να πουλήσουν τα χωράφια τους. Στο μεταξύ, το παρελθόν επιστρέφει, όταν η Χριστίνα, μια γυναίκα από τη ζωή του Παύλου, φτάνει στο νησί.

Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 5ο: «Η δεύτερη ευκαιρία»

Η επιστροφή του Σταύρου στο νησί οδηγεί σε μια εκρηκτική σύγκρουση στο λιμάνι, με τη Μαρία να έρχεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερο φόβο της: την απώλεια του Γιώργου. Οι κάτοικοι του νησιού παίρνουν ξεκάθαρη θέση, βάζοντας όρια στον Σταύρο και προστατεύοντας τη Μαρία και το παιδί της. Ο Παύλος εμπλέκεται άμεσα και το περιστατικό πυροδοτεί το δικό του τραύμα. Παράλληλα, η Δέσποινα ενισχύει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της, ενώ νέες οικονομικές πιέσεις εμφανίζονται στο νησί. Ο Γόης προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση με την κόρη του. Ο Γιώργος αρχίζει να ανακαλύπτει το σκοτεινό παρελθόν του σπιτιού και του νησιού. Οι ισορροπίες αλλάζουν και η έννοια της «δεύτερης ευκαιρίας» τίθεται για όλους, με διαφορετικό τίμημα.

Επεισόδιο 6ο: «Η Χριστίνα»

Η ισορροπία στο νησί αρχίζει να διαταράσσεται, καθώς ανεξήγητα σημάδια μόλυνσης εμφανίζονται στο νερό, στα ζώα και στο περιβάλλον. Ο Παύλος ανησυχεί ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει, ενώ η Δέσποινα πιέζει τους κατοίκους να πουλήσουν τα χωράφια τους, προς όφελός της, συναντώντας για πρώτη φορά αντίσταση. Στο μεταξύ, το παρελθόν επιστρέφει απρόσμενα, όταν η Χριστίνα, μια γυναίκα από τη ζωή του Παύλου, φτάνει στο νησί. Ο Γιώργος συνεχίζει να ανακαλύπτει κομμάτια της ιστορίας του τόπου και της οικογένειάς του, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των κατοίκων φορτίζονται επικίνδυνα.

Γενική υπόθεση: Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, του οποίου η ζωή ανατρέπεται δραματικά έπειτα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από τα μαθητικά τους χρόνια. Προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος και να βρει ξανά τον εαυτό του, ο Παύλος αφήνει πίσω του τα πάντα και χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί.

Εκεί, η καθημερινή του επαφή με τους ανθρώπους του τόπου θα τον φέρει αντιμέτωπο με στοιχειωμένα μυστικά, απρόσμενες αποκαλύψεις και δυνατούς έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη ζωή του. Καθώς το παρόν μπλέκεται επικίνδυνα με το παρελθόν, ο Παύλος θα ανακαλύψει ότι όσα προσπαθείς να ξεχάσεις μπορούν να σε βρουν ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο…