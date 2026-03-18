Η κατάσταση στα Παιχνίδια Εκδίκησης ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, καθώς οι ισορροπίες ανάμεσα στους θύτες και τα θύματα ανατρέπονται πλήρως.

Στο επεισόδιο 77, που προβάλλεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, οι πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους, ενώ η στρατηγική της επιβίωσης γίνεται πιο σκληρή από ποτέ.

Η ρήξη της Μάγιας και οι τύψεις των γονιών της

Η προσωπική ζωή της Μάγιας βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, προκαλώντας τριγμούς στην οικογένειά της. Η Βάνα και ο Μάρκος παλεύουν με τις ενοχές τους, θεωρώντας πως δεν έδρασαν έγκαιρα για να εμποδίσουν τη σχέση της κόρης τους με τον Άγη. Ενώ η Βάνα δείχνει έτοιμη να ασκήσει ασφυκτική πίεση στη Μάγια για να τερματίσει τον γάμο της, ο Μάρκος ακολουθεί μια πιο ψύχραιμη οδό.

Ο ίδιος επιμένει πως η κόρη τους πρέπει να αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της, ωστόσο προχωρά σε μια κίνηση τακτικής: ζητά από τον Χρήστο να προσεγγίσει τη Μάγια και να αναλάβει τις νομικές διαδικασίες του διαζυγίου της. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα προσπαθεί να πείσει τη Μάγια πως ήρθε η ώρα να αφήσει το παρελθόν πίσω της και να προχωρήσει σε μια νέα αρχή.

Το «εκβιαστικό» αίτημα του Άγη και η νέα συμμαχία

Ο Άγης, βλέποντας το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του και έχοντας μείνει χωρίς υποστηρικτές, αποφασίζει να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Μέσω της νομικής του εκπροσώπου, στέλνει ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο στον Μάρκο, απαιτώντας είτε την επιστροφή στη θέση του είτε την καταβολή μιας υπέρογκης αποζημίωσης.

Η απελπισία του τον οδηγεί σε μια απρόσμενη κίνηση. Αναζητά τον Στέφανο και του προτείνει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, με κοινό στόχο να στραφούν εναντίον του πεθερού του. Παράλληλα, η Ντόρα, παρά τις προσωπικές της ενστάσεις, δέχεται να βοηθήσει τον Άγη μεταφέροντας τις θέσεις του στη Μάγια.

Υποψίες για οικονομική απάτη και η επιστροφή στο σπίτι

Σε ένα άλλο μέτωπο της ιστορίας, η Χρύσα αρχίζει να θορυβείται από τις κινήσεις της Αφροδίτης. Η υποψία ότι η τελευταία έχει προσεγγίσει τον Μάνο με μοναδικό σκοπό να του αποσπάσει χρήματα ενισχύεται, δημιουργώντας νέα ερωτηματικά για τις πραγματικές της προθέσεις.

Την ίδια ώρα, μια σπάνια στιγμή ηρεμίας μέσα στην ένταση επικρατεί για την Κλέλια και τον Διονύση, οι οποίοι επιστρέφουν στο σπίτι μαζί με το μωρό τους. Ωστόσο, η ηρεμία αυτή είναι εύθραυστη, καθώς η Μαρίνα αγωνιά για το πώς θα διαχειριστεί ο Κωστής την είδηση του χωρισμού του πατέρα του.

