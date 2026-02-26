Σύμβουλος του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Αντρέι Γκιούροφ, για θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, διορίστηκε ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ.

Ο παλαίμαχος επιθετικός είναι ένας από τους θρύλους του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, έχοντας αγωνιστεί σε ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φούλαμ και Μονακό, ενώ τησεζόν 2015-16 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Το 2018 αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του και τώρα ετοιμάζεται να ασχοληθεί με την πολιτική, καθώς διορίστηκε σύμβουλος του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας για θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ανάπτυξη του αθλητισμού στη Βουλγαρία, αναλαμβάνω τον ρόλο του συμβούλου για τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Αποδέχομαι αυτή τη δέσμευση χωρίς αποζημίωση, με μοναδικό γνώμονα την επιθυμία να συνεισφέρω την εμπειρία και την ενέργειά μου στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης, μακροπρόθεσμης πολιτικής σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε σχετικά ο Μπερμπάτοφ, ο οποίος δεν θα έχει οικονομικές απολαβές στον νέο του ρόλο.