Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι των προημιτελικών του κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ και πήρε την πρόκριση για το Final Four, στο οποίο θα είναι και οι ΟΦΗ, Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου και Πανιώνιος.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με 14-10 και αντέδρασαν σωστά όταν οι «ασπρόμαυροι» ισοφάρισαν, καταφέρνοντας να ξεφύγουν και πάλι. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έφτασε στο 25-21 και έκανε το 1-0, μπαίνοντας δυνατά και στο δεύτερο σετ.

Εκεί, με το σκορ στο 21-18, το «τριφύλλι» είχε μεγάλο προβάδισμα, ο «δικέφαλος του βορρά» όμως κατάφερε να αντιδράσει και με σερί 4-0 μετέτρεψε το 22-20 σε 22-24, για να κάνει τελικά το 1-1 με το 23-25.

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 15-15, εκεί όμως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεφύγει, πήγε στο +3 και τελικά έφτασε στο 25-21 και έκανε το 2-1.

Ο ΠΑΟΚ ήταν, πλέον, με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει το 4ο σετ για να κάνει το 2-2 και να στείλει το παιχνίδι στο tie break, οι «πράσινοι» όμως με 25-21 έκαναν το 3-1 και πήραν την πρόκριση για το Final Four.

Τα σετ: 25-21, 23-25, 25-21, 25-21