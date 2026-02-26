Τα έσοδα των ευρωπαϊκών συλλόγων για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν, για πρώτη φορά, τα 30 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει η έκθεση της UEFA, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει και κερδοφορία.

Η έκθεση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για τη Χρηματοδότηση και τις Επενδύσεις σε Ευρωπαϊκά Συλλόγους (UEFA European Club Finance and Investment Landscape), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προβλέπει ότι τα έσοδα του 2025 θα ξεπεράσουν το ρεκόρ των 28,6 δισεκατομμυρίων ευρώ του 2024, συνεχίζοντας μια δεκαετή τάση οικονομικής ανάπτυξης σε όλο το άθλημα.

Από το 2015 -όπως σημειώνει η UEFA-, τα έσοδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συλλόγων έχουν αυξηθεί κατά περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω των αυξημένων ανταμοιβών από τις διοργανώσεις της UEFA, τα δικαιώματα μετάδοσης, τις εμπορικές συνεργασίες και τα έσοδα από τις πωλήσεις στις ώρες αγώνων.

Κατά την ίδια περίοδο, τα έσοδα από μεταγραφές έχουν αυξηθεί κατά 211%, υπογραμμίζοντας τη συνεχή παγκόσμια εμβέλεια και την εμπορική απήχηση του αθλήματος.

«Αυτή η έκθεση της UEFA για τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκά σωματεία είναι αρκετά ξεχωριστή. Όχι μόνο δίνει μια σαφή εικόνα των τρεχόντων οικονομικών των ευρωπαϊκών συλλόγων, αλλά κάνει επίσης ένα βήμα πίσω για να αναλογιστεί πώς έχει αναπτυχθεί το παιχνίδι τα τελευταία δέκα χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Αυτό που δείχνει η έκθεση είναι ενθαρρυντικό. Μετά από μια δεκαετία που περιελάμβανε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που έχουν αντιμετωπίσει το άθλημά μας και η κοινωνία μας, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει διανύσει μια ισχυρή θέση.

Παρά τον θόρυβο, παρά την πίεση, παρά τις αμφιβολίες ορισμένων, το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παραμένει λαμπρό. Η δεκαετία που έρχεται θα φέρει νέες πιέσεις, αλλά και πραγματικές ευκαιρίες», προσθέτει.

Όμως, παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων, η έκθεση τονίζει επίσης ότι αυτή από μόνη της δεν αποτυπώνει την πολυπλοκότητα του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος του ποδοσφαίρου. Πολλοί σύλλογοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα.

Οι μισθοί των μη παικτών – συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού, διοικητικού, εμπορικού και επιχειρησιακού προσωπικού – έχουν αυξηθεί κατά 42% μεταξύ 2021 και 2024, ενώ άλλα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται επίσης απότομα, και προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 36% των συνολικών εσόδων το 2025.

Μετά από χρόνια απότομων αυξήσεων, η αύξηση των μισθών των παικτών έχει σταθεροποιηθεί στο 2-3% ετησίως, με τη βοήθεια της εφαρμογής των κανονισμών κόστους των ομάδων.

Οι σύλλογοι -παρατηρεί- έχουν επίσης γίνει πιο αποτελεσματικοί στη διατήρηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μειώνοντας τον αριθμό των παικτών που αποχωρούν στο τέλος των συμβολαίων τους χωρίς αποζημίωση μεταγραφής

Το οικονομικό έτος 2024 σηματοδότησε την επιστροφή στην λειτουργική κερδοφορία για τους συλλόγους της κορυφαίας κατηγορίας της Ευρώπης, το πρώτο τέτοιο αποτέλεσμα σε πέντε χρόνια, χάρη στην ανάκαμψη εσόδων και τα ρεκόρ κερδών που σχετίζονται με τις μεταγραφές.

Όμως οι συνολικές ζημίες προ φόρων ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Τα μισά των συνολικών ζημιών προήλθε από την Τσέλσι και την Λιόν, οι οποίες κατέγραψαν ζημίες 407 εκατομμυρίων ευρώ και 148 εκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχα. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, ένας άλλος αγγλικός σύλλογος, η Κρίσταλ Πάλας, και ένας άλλος γαλλικός σύλλογος, η Λιλ, κατέγραψαν τα δύο υψηλότερα κέρδη, 68 εκατομμύρια ευρώ και 94 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ με ζημίες 94 εκατομμυρίων ευρώ.