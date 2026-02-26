Με βάρος λιγότερο από ένα κιλό, ο Alnashetri ξεχωρίζει ως ένας από τους μικρότερους μη πτητικούς δεινοσαύρους που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στη Νότια Αμερική. Για ενενήντα εκατομμύρια χρόνια, ο σκελετός που δεν ζυγίζει πάνω από ένα κιλό παρέμενε κρυμμένος στους κόκκινους ψαμμίτες της Παταγονίας. Ήταν μικρός και εύθραυστος. Και, όπως συνειδητοποιούν τώρα οι παλαιοντολόγοι, ήταν το κλειδί για την εξιχνίαση ενός από τα πιο διαχρονικά μυστήρια της παλαιοντολογίας.

Μια ομάδα με επικεφαλής τον ερευνητή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, Peter Makovicky, και τον Αργεντινό συνάδελφό του, Sebastián Apesteguía, αποκάλυψε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό του Alnashetri cerropoliciensis. Αυτός ο δεινόσαυρος που μοιάζει με πουλί, μέλος της οικογένειας των αλβαρεζσαυρίδων, αποτελούσε για καιρό ένα «φάντασμα» του αρχείου απολιθωμάτων.



Προηγουμένως, οι ερευνητές είχαν στη διάθεσή τους μόνο αποσπασματικά οστά, γεγονός που τους ανάγκαζε να κάνουν υποθέσεις για την πραγματική μορφή του πλάσματος. Αυτό το νέο, αρθρωτό δείγμα αλλάζει τα πάντα. «Το να περνάς από αποσπασματικούς σκελετούς που είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, στην κατοχή ενός σχεδόν πλήρους και αρθρωτού ζώου, είναι σαν να βρίσκεις μια παλαιοντολογική Στήλη της Ροζέτας», δήλωσε ο Makovicky. «Έχουμε πλέον ένα σημείο αναφοράς που μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε με ακρίβεια πιο “πρόχειρα” ευρήματα και να χαρτογραφούμε τις εξελικτικές μεταβάσεις στην ανατομία και το μέγεθος του σώματος», πρόσθεσε ο επικεφαλής συγγραφέας.

Ένα μυστήριο δεκαετιών

Αυτά τα πλάσματα παρέμεναν αινιγματικά για δεκαετίες, καθώς τα καλοδιατηρημένα δείγματα προέρχονταν κυρίως από την Ασία, αφήνοντας το αρχείο απολιθωμάτων της Νότιας Αμερικής απογοητευτικά ελλιπές και δύσκολο στην ανάλυση. Ο εξαιρετικά πλήρης σκελετός του Alnashetri cerropoliciensis, ηλικίας 90 εκατομμυρίων ετών, ανακαλύφθηκε στο βόρειο τμήμα της Παταγονίας, στην Αργεντινή, το 2014.



Αν και το είδος είχε αρχικά αναγνωριστεί από περιορισμένα υπολείμματα, η ανακάλυψη του σχεδόν πλήρους σκελετού παρείχε τα δεδομένα που έλειπαν για να χαρτογραφηθεί τελικά η μοναδική ανατομία της ομάδας. Μετά την ανάκτησή του το 2014, οι ερευνητές πέρασαν μια δεκαετία προετοιμάζοντας το εύθραυστο απολίθωμα για να διασφαλίσουν ότι τα λεπτά οστά του θα παρέμεναν άθικτα για μελέτη.



Αυτοί οι δεινόσαυροι είναι διάσημοι για τα παράξενα, κοντόχοντρα χέρια τους —που καταλήγουν σε ένα μόνο, τεράστιο νύχι αντίχειρα— και τα εντυπωσιακά μικροσκοπικά τους δόντια. Τα απολιθώματα αποκάλυψαν ότι ο Alnashetri είχε μακρύτερα χέρια και μεγαλύτερα δόντια από τους μεταγενέστερους απογόνους του. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτοί οι δεινόσαυροι έγιναν μικρόσωμοι πολύ πριν αναπτύξουν τα εξειδικευμένα, «μυρμηγκοφάγα» ανατομικά χαρακτηριστικά που κάποτε θεωρούνταν τα καθοριστικά τους γνωρίσματα. Επιπλέον, η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι ο Alnashetri ήταν ενήλικας μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών, υπογραμμίζοντας τη μικροσκοπική φύση της ομάδας των Αλβαρεζσαυρίδων. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα πλάσματα παρέμεναν μικρά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με το μεγαλύτερο είδος να φτάνει μόλις το μέγεθος ενός μέσου ανθρώπου.

Αρχαία υπερήπειρος

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι αυτοί οι δεινόσαυροι προέκυψαν πολύ νωρίτερα από ό,τι υποψιαζόμασταν, σε μια εποχή που οι ήπειροι της Γης ήταν ακόμη ενωμένες στην υπερήπειρο Παγγαία. Η παγκόσμια εξάπλωσή τους δεν ήταν αποτέλεσμα απίθανων ταξιδιών μέσω των ωκεανών, αλλά αποτέλεσμα της απομάκρυνσης των ίδιων των χερσαίων μαζών.



Το απολίθωμα ανακαλύφθηκε στην περιοχή La Buitrera στην Αργεντινή, μια τοποθεσία που έχει γίνει ένα παγκόσμιας κλάσης εργαστήριο για την κατανόηση της Κρητιδικής περιόδου. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η τοποθεσία αυτή έχει αποδώσει όχι μόνο μικρούς δεινοσαύρους, αλλά και πρωτόγονα φίδια και σμιλόδοντα θηλαστικά, προσφέροντας ένα σπάνιο παράθυρο στη μικρότερη, συχνά παραμελημένη πλευρά του κόσμου των δεινοσαύρων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.