Champions League τέλος για τον Ολυμπιακό, αλλά η μάχη συνεχίζεται και το βλέμμα τώρα στην Stoiximan Super League.

Μετά τον αποκλεισμό από τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν όλες τις δυνάμεις τους στην υπεράσπιση του τίτλου και το back-to-back στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα έστειλε το μήνυμα της αποφασιστικότητας μέσα από τα social media: τα μάτια των Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσου, Πασχαλάκη, Σιπιόνι και Ορτέγκα πρωταγωνιστούν σε μια φωτογραφία με λεζάντα «Με το βλέμμα στη Stoiximan Super League», δείχνοντας ότι η επόμενη ημέρα ξεκινάει… τώρα. Οι Πειραιώτες θα φιλοξενηθούν την Κυριακή από τον Πανσερραϊκό, ενώ ακολουθούν κρίσιμες αναμετρήσεις με ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Λάρισα.