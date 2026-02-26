Αυτοψία σε χώρους και εργοτάξια κατασκευής κολυμβητηρίου, ΚΑΠΗ και αστικές υποδομές στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, τόσο στο πλαίσιο των επισκέψεών του και στους 66 δήμους όσο και στην προσπάθεια ανάδειξης της Δυτικής Αθήνας ως κεντρικό πυλώνα της περιφερειακής αναπτυξικιακής πολιτικής.

Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, Χαράλαμπο Αλεξανδράτο κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο δημαρχείο, ενημερώθηκε εκτενώς από τον δήμαρχο, Λάμπρο Μίχο και συνεργάτες του για την πορεία υλοποίησης των έργων και τον προγραμματισμό νέων παρεμβάσεων.

Ακολούθως, επισκέφθηκε τους χώρους των εξής έργων:

Κατασκευή κλειστού βιοκλιματικού κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 3.847.000 ευρώ, σε οικόπεδο 1.452 τ.μ. που θα περιλαμβάνει: Κλειστή αίθουσα κολύμβησης, κολυμβητική δεξαμενή πέντε διαδρομών κατάλληλη για διασυλλογικούς και διαδημοτικούς αγώνες, υποστηρικτικό κτήριο με αποδυτήρια, ιατρείο, χώρους υγιεινής και αποθηκευτικούς χώρους, κυλικείο και χώρους φιλοξενίας κοινού, χώρους διοίκησης και υπόγειο επίπεδο για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον βιοκλιματικό σχεδιασμό και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του λειτουργικού κόστους.

Το έργο χαρακτηρίζεται «εμβληματικό», καθώς πρόκειται για μία σύγχρονη κολυμβητική υποδομή στην πόλη, πού θα ενισχύσει τον μαζικό αθλητισμό και τις ακαδημίες.

Βιοκλιματική ανάπλαση οδών Παλαιών Πατρών και παρακειμένων της, με προϋπολογισμό 3.420.000 ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Αφορά στην αναβάθμιση ενός ιδιαίτερα επιβαρυμένου τμήματος του αστικού ιστού της πόλης, το οποίο χαρακτηρίζει υψηλή κυκλοφοριακή φόρτιση, πυκνή δόμηση και περιορισμένο πρασίνο.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του μικροκλίματος, η αύξηση του πρασίνου και η αναζωογόνηση της εμπορικής και κοινωνικής ζωής.

Δημιουργία νέου Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, προϋπολογισμού 1.647.000 ευρώ, σε οικόπεδο 694 τ.μ. Το έργο περιλαμβάνει την κατεδάφιση υφιστάμενων κτηρίων, την κατασκευή νέου διώροφου κτηρίου με υπόγειο και δώμα, θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο, χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων, γραφεία κοινωνικών υπηρεσιών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο και πλήρη προσβασιμότητα.

Η νέα δομή ενισχύει το δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την τρίτη ηλικία. Εντάσσεται, δε, στο πρόγραμμα δημιουργίας 7 νέων ΚΑΠΗ από την Περιφέρεια Αττικής στηρίζοντας έμπρακτα περισσότερους από 5.110 ανθρώπους της τρίτης ηλικίας (τα υπόλοιπα έξι νέα ΚΑΠΗ προγραμματίζεται να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν στους Δήμους Ηρακλείου Αττικής, Χαλανδρίου, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Ιωνίας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Ελληνικού-Αργυρούπολης).

Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών του Δήμου, με προϋπολογισμό προμήθειας 2.052.000 ευρώ και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αστικής εμπειρίας των κατοίκων. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται η τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και η συνολική ανακαίνιση επτά παιδικών χαρών, ενός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και ψυχαγωγίας νηπίων, καθώς και τριών υπαίθριων πάρκων εκγύμνασης για σκύλους. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ή θα αναβαθμιστούν εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδων πολλαπλών χρήσεων (τένις, βόλεϊ και μπάσκετ), δύο γηπέδων βόλεϊ, ενός γηπέδου τένις, ενός γηπέδου padel και τριών εξωτερικών ποδηλατοδρόμων.

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Κάθε επίσκεψη στη Δυτική Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κορυφή της αναπτυξιακής στρατηγικής μας. Το υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο αναμένεται να αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές όχι μόνο του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, αλλά ολόκληρης της περιοχής. Προχωρούμε, μάλιστα, άμεσα στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και στην ανάδειξη αναδόχου, ώστε να έχει παραδοθεί έως τον Ιούνιο του 2028.

Παράλληλα, μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, προχωρούν ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, η κατασκευή του νέου ΚΑΠΗ, καθώς επίσης και οι εκτεταμένες αστικές αναπλάσεις στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Δυτικής Αθήνας, που θα μετατρέψουν την πόλη σε ένα ενιαίο πεδίο δημιουργίας. Αναφορικά με την αντιπλημμυρική προστασία, έχουμε ανακοινώσει την κατασκευή 55 έργων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που θα θωρακίζουν ολόκληρο το λεκανοπέδιο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της περιοχής που βρισκόμαστε. Μέλημά μας είναι έως το τέλος του 2028 τα έργα αυτά να βρίσκονται είτε σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης είτε να έχουν ολοκληρωθεί. Στην αυτοδιοίκηση δεν μετρούν οι εξαγγελίες. Μετρά η αποτελεσματικότητα. Με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας εργαζόμαστε με σχέδιο, διαφάνεια και ταχύτητα».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο περιφερειάρχης Αττικής συναντήθηκε, επίσης, με τους εργαζομένους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ανέφερε: «Όλοι μιλούν διαχρονικά για την ισόρροπη ανάπτυξη. Όσο όμως οι ανισότητες παραμένουν στις γειτονιές μας, δεν μπορούμε να παραμένουμε σε γενικές διατυπώσεις. Απαιτούνται μετρήσιμα αποτελέσματα. Γι’ αυτό και δίνουμε έμφαση σε έργα που θα έχουν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η προτεραιότητά μας είναι στην ασφάλεια, στα σχολεία, στους καλαίσθητους δημόσιους χώρους, στην αντιπλημμυρική προστασία. Αν δεν αισθανόμαστε ασφαλείς και λειτουργικοί στις πόλεις μας, δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το αύριο. Η αυτοδιοίκηση απαιτεί συνεργασία, συνέπεια και διαρκή προσπάθεια. Είμαστε εδώ για να σας ακούμε και να δίνουμε λύσεις».

Από την πλευρά του, ο κ. Μίχος υπογράμμισε: «Η επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά στην περιοχή μας σηματοδοτεί τη μετάβαση μιας σειράς σημαντικών έργων στη φάση υλοποίησης. Το κλειστό κολυμβητήριο, ένα έργο που είχε δρομολογηθεί από προηγούμενη δημοτική θητεία, βρίσκεται πλέον σε πολύ καλό στάδιο ωρίμανσης. Πρόκειται για μία κρίσιμη υποδομή, που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης, η ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων εκ των παλαιότερων σχολικών κτηρίων της πόλης, ενώ σημαντική παρέμβαση αποτελεί και το έργο αντικατάστασης του δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά σώματα. Ιδιαίτερης σημασίας παράλληλα είναι και η αναβάθμιση αθλητικών χώρων και κοινόχρηστων υποδομών σε ολόκληρη την πόλη, με πολυθεματικές παιδικές χαρές, πάρκα σκύλων, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ορατή την αναβάθμιση σε κάθε γειτονιά. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα εκδηλώσεων, χώρους συνεδριάσεων, φυσικοθεραπευτήριο και κοινωνικές υπηρεσίες.

Παρά την άρτια οργάνωση και τη συστηματική δουλειά της διοίκησης και των υπηρεσιών όμως, ο Δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς, κυρίως λόγω του τρόπου κατανομής των πόρων, με αποτέλεσμα η έλλειψη επαρκών εσόδων να δυσχεραίνει την κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών συντήρησης υποδομών. Σε αυτό το σημείο καθίσταται κρίσιμη η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Η δημοτική Αρχή διατηρεί σταθερή προσήλωση στη συνεργασία με την Περιφέρεια και στόχος μας είναι τα έργα να έχουν μετρήσιμο και θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών».