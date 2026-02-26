Η Ρωσία διερωτήθηκε σήμερα πώς θα λειτουργήσει το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει λειτουργήσει ως βάση συλλογικής διεθνούς ειρήνευσης από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά την ίδρυση του συμβουλίου τον Σεπτέμβριο, όταν αποκάλυψε το σχέδιό του ώστε να σταματήσει ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα. Αργότερα, είπε πως το αντικείμενό του θα διευρυνθεί προκειμένου να αντιμετωπίζει και άλλες παγκόσμιες συγκρούσεις – προσπάθειες που εποπτεύονται παραδοσιακά από τον ΟΗΕ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το μοναδικό μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που είναι μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης. Τα υπόλοιπα μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία και η Γαλλία.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης αυτοχαρακτηρίζεται στο καταστατικό του ως μία νέα διεθνής δομή που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αντικαταστήσει ‘μηχανισμούς που έχουν αποδειχθεί πολύ συχνά αναποτελεσματικοί’», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο Κίριλ Λογκβίνοφ, αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η εντολή του συμβουλίου δεν αναφέρει ποτέ τη Γάζα, πρόσθεσε σε μία συνέντευξη ο Λογκβίνοφ, διευθυντής του τμήματος διεθνών οργανισμών του υπουργείου.

«Είναι σαφές πως η προσέγγιση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς το Συμβούλιο Ειρήνης θα συνυπάρχει με τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του, το οποίο είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από όλους σώμα για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Ο Ρώσος αξιωματούχος επανέλαβε την παρατήρηση της Ρωσίας πως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεν έχει προσκληθεί μέχρι τώρα στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης.

Το καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης προβλέπει ότι θα αναλάβει «λειτουργίες οικοδόμησης της ειρήνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ο πρόεδρός του, ο Τραμπ, θα κατέχει εκτεταμένη εκτελεστική εξουσία, περιλαμβανομένης της ικανότητας να ασκεί βέτο σε αποφάσεις και να απομακρύνει μέλη.

Η πρωταρχική ευθύνη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου πραγματοποιήθηκε το 1946 στο Λονδίνο, αν και τα κεντρικά γραφεία του βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, είναι να διατηρεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, λέει ο ΟΗΕ.