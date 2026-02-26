Μια πρωτοφανής υπόθεση εργασιακής αυθαιρεσίας έφερε στο φως το βρετανικό εργατοδικείο, δικαιώνοντας την Kirsty Coleman, που φέρεται να εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά της αφότου ο διευθυντής της διάβασε τις προσωπικές της συνομιλίες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Thermoelectric Conversion Systems, Δρ. Jonathan Siviter, μπήκε στον υπολογιστή της Coleman με την πρόφαση ότι έψαχνε να βρει ένα αρχείο Excel. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Daily Mail, αντί για το έγγραφο «βρέθηκε μπροστά» στο ανοιχτό WhatsApp της υπαλλήλου, το οποίο η ίδια είχε εγκαταστήσει στο PC κατόπιν οδηγιών της εταιρείας για την εσωτερική επικοινωνία.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων

Ο εργοδότης διάβασε 30 ολόκληρες σελίδες ιδιωτικών συνομιλιών. Εκεί εντόπισε αναφορές της Coleman σε «αισθησιακά audiobooks με δράκους» που άκουγε στον ελεύθερο χρόνο της, καθώς και ένα οργισμένο μήνυμα προς συνάδελφο όπου έγραφε, πάνω στην ένταση της δουλειάς, πως θα του «κοπανούσε το κεφάλι στο γραφείο».

Ο διευθυντής έσπευσε να χαρακτηρίσει το περιεχόμενο «πορνογραφικό και απειλητικό», δρομολογώντας πειθαρχικές διαδικασίες. Η Coleman, βλέποντας πως η διοίκηση είχε ήδη προδικάσει την απόλυσή της, επέλεξε να παραιτηθεί και να κινηθεί νομικά.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η απόφαση του δικαστή David Hoey ήταν καταπέλτης για την εταιρεία. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ανάγνωση προσωπικών μηνυμάτων παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα της εργαζόμενης. Ταυτόχρονα, ο δικαστής τόνισε πως ο εργοδότης έπληξε ανεπανόρθωτα τη σχέση εμπιστοσύνης με την εργαζόμενη.

Τέλος, ο Hoey ξεκαθάρισε ότι τα ακουστικά βιβλία φαντασίας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πορνογραφικό υλικό, ενώ οι εκφράσεις θυμού σε ιδιωτικά μηνύματα δεν συνιστούν πραγματική απειλή. Το δικαστήριο επιδίκασε στην Kirsty Coleman το ποσό των 8.009 λιρών ως αποζημίωση, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τα όρια της εργοδοτικής αυθαιρεσίας στην ψηφιακή εποχή.