Ο Κώστας Μανωλάς έριξε τη δική του… σπόντα μετά τον αποκλεισμό της Γιουβέντους από τη Γαλατασαράι στα play-offs του Champions League, επιλέγοντας να θυμίσει τη δική του ιστορική βραδιά με τη φανέλα της Ρόμα.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, που σήμερα βρίσκεται στη γενέτειρά του Νάξο, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τον πανηγυρισμό του στο αξέχαστο Ρόμα–Μπαρτσελόνα το 2018, όταν με την κεφαλιά του διαμόρφωσε το 3-0 και ολοκλήρωσε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης (μετά το 4-1 του πρώτου αγώνα στο «Καμπ Νόου»).

«Ορισμένα κατορθώματα είναι μόνο για αληθινούς μαχητές», έγραψε χαρακτηριστικά, σε μια ανάρτηση που ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρη αιχμή προς τους «μπιανκονέρι» και τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί τόσο στη Ρόμα όσο και στη Νάπολι.

Η Γιουβέντους, που είχε ηττηθεί 5-2 στο πρώτο παιχνίδι, επικράτησε 3-0 στην κανονική διάρκεια, όμως παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα δέχθηκε δύο γκολ στην παράταση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο Μανωλάς επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση, κοινοποιώντας βίντεο από το έντονο τετ-α-τετ του με τον Άλβαρο Μοράτα το 2014, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο ενόψει του επερχόμενου Ρόμα–Γιουβέντους.