Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «το παρακράτος ήθελε να με εμποδίσει να εκλεγώ πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ».

Επίσης, ζήτησε προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή και εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Μαζί με εμένα δικαιώνονται και τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφθηκαν», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο, σταθήκαμε όρθιοι και πετύχαμε μία ακόμη σημαντική νίκη σε αυτή την σκοτεινή υπόθεση».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών (εκτιτέα τα 8 έτη), κατά συγχώνευση, που επέβαλε το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο στους τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες.

Νωρίτερα, το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, έκρινε ενόχους τους κατηγορούμενους για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Με την απόφασή του το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, για μετατροπή κάποιων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που επηρέασε το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

Δείτε τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη: