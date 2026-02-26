Στο πένθος βυθίστηκε ο ελληνικός στίβος καθώς πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Κώστας Γαντζίας, επί σειρά ετών προπονητής των Εθνικών ομάδων, με τον ΣΕΓΑΣ να ανακοινώνει πως η κηδεία του θα γίνει το πρωί της Παρασκευής (27/2).

Ο Γαντζίας υπήρξε αθλητής χαμηλών εμποδίων, στη συνέχεια έγινε προπονητής στην ΑΕΚ και ακολούθησε η θητεία του, για πολλά χρόνια, στις Εθνικές ομάδες, με τον ΣΕΓΑΣ να βγάζει την ακόλουθη ανακοίνωση για τον θάνατό του.

«Ο Κώστας Γαντζίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια «προδομένος» από την καρδιά του, διετέλεσε για πολλά χρόνια εθνικός προπονητής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική πορεία και την εξέλιξη αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων διοργανώσεων, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.

Υπήρξε αθλητής των χαμηλών εμποδίων κι έπειτα προπονητής στην ΑΕΚ, αλλά και ομοσπονδιακός τεχνικός. Ήταν ο προπονητής του Γιώργου Βαμβακά όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων- Νεανίδων του 1979.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη και την ανεκτίμητη προσφορά του στον ελληνικό στίβο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή (27/2) στις 10:30 στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης».