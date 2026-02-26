Με ανάρτησή του στα social media ο Χρήστος Μουζακίτης δήλωσε υπερήφανος για ό,τι κατάφερε ο Ολυμπιακός στο φετινό Champions League και έστρεψε την προσοχή του στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι και ο μεγάλος στόχος.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να τερματίσουν στη 18η θέση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν κάνει καλό ξεκίνημα, κερδίζοντας έτσι το δικαίωμα να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους «16».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το πάλεψε μέχρι τέλους κόντρα στη Λεβερκούζεν αλλά δεν τα κατάφερε, γεγονός όμως που δεν μειώνει στο ελάχιστο τη φετινή ευρωπαϊκή παρουσία τους. Αυτό που αισθάνονται όλοι στην ομάδα, άλλωστε, είναι υπερηφάνεια και αυτό τόνισε και ο Μουζακίτης στην ανάρτησή του.

«Ένα μεγάλο όνειρο έφτασε στο τέλος του. Είμαστε πολύ περήφανοι για ό,τι καταφέραμε στην κορυφαία διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας που ήταν πάντα στο πλευρό μας. Τώρα μένει μόνο ένας στόχος», ήταν το μήνυμα του παίκτη του Ολυμπιακού.