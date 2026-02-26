Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στην εκδήλωση το βράδυ της Κυριακής.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Παύλος Σκούρας, δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι «το Πατρινό Καρναβάλι απάδει από τέτοια περιστατικά, που αμαυρώνουν τον θεσμό και την ιστορία του», ενώ αποκάλυψε ότι ο Καρναβαλικός Οργανισμός θα κινηθεί νομικά κατά των βανδάλων: «Ηδη έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία μέσα από οπτικό υλικό, βίντεο και φωτογραφίες, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να αναζητηθούν οι ποινικές και αστικές ευθύνες».

Στο θέμα παρενέβη και ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Κούτσης, ο οποίος ζήτησε να δρομολογηθούν νομικές ενέργειες έναντι όσων προκάλεσαν τις καταστροφές στο ιστορικό κέντρο της πόλης, τη βραδιά της κορύφωσης του θεσμού: «Ο Δήμος Πατρέων οφείλει αύριο πρωί να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις φθορές που προκάλεσαν στην περιουσία του την Κυριακή του Πατρινού Καρναβαλιού. Η Εισαγγελία Πατρών να ζητήσει άμεσα να διατηρηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία απ’ όλες τις κάμερες (ιδιωτικές ή κρατικές) της περιοχής του κέντρου της πόλης και η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των βανδάλων. Οσο για τους υπόλοιπους φορείς της πόλης αναμένουμε να ακούσουμε την άποψή τους».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του pelop.gr, η φετινή εικόνα της πόλης ήταν δραματική: καταγράφηκαν 512 περιστατικά, 22 διακομιδές στα νοσοκομεία και 52 συλλήψεις, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Τα βίντεο των καταστροφών κάνουν τον γύρο της Ελλάδας, δημιουργώντας την αίσθηση της ανοχύρωτης καρναβαλικής πόλης και προετοιμάζοντας το έδαφος για ακόμα μεγαλύτερες «επιδρομές» τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν σταλεί αυστηρό μήνυμα προς τους καταστροφείς και τους επίδοξους παραβάτες.

Οι εικόνες με την καταστροφή και πυρπόληση μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου, ο εκρίζωση δένδρων στους πεζοδρόμους και η περιφορά τους επιδεικτικά μέσα στο πλήθος, η «κατάληψη» λεωφορείου του Αστικού ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο, η αναρρίχηση στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, σε σηματοδότες και σε μπαλκόνια πολυκατοικιών, δημιουργούν μια αίσθηση απαξίωσης του θεσμού του Πατρινού Καρναβαλιού.