Από μια ασυνήθιστη υπηρεσία γραφείου τελετών στην επαρχία Τσίμπα, η πρακτική του διαλογισμού μέσα σε φέρετρο εξελίσσεται σε νέα τάση στην Ιαπωνία, προσελκύοντας όσους αναζητούν τρόπους ενδοσκόπησης και διαχείρισης του άγχους.

Η λεγόμενη «ξεκούραση σε φέρετρο» προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν ελεγχόμενο, απομονωμένο χώρο όπου καλούνται να σκεφτούν σχετικά με το θάνατο. Για άλλους αποτελεί μια άσκηση φιλοσοφικής αναζήτησης, για κάποιους, μια ευκαιρία ψυχικής αποφόρτισης.

Παρότι η ιδέα μπορεί να φοβίζει κάποιους που δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη πρακτική, συνδέεται με την πολιτισμική έννοια του «kuyō» -του μνημοσύνου- και με τη βαθιά ριζωμένη αντίληψη περί αποδοχής της παροδικότητας της ζωής. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα ποσοστά αυτοκτονιών μεταξύ των νέων παραμένουν υψηλά, ορισμένες επιχειρήσεις προωθούν την εμπειρία ως εναλλακτικό εργαλείο ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Στο Τόκιο, το σπα «Meiso Kukan Kanoke-in» προσφέρει 30λεπτες συνεδρίες έναντι περίπου 13 δολαρίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανοιχτό ή κλειστό φέρετρο, χαλαρωτική μουσική, προβολή βίντεο στην οροφή ή απόλυτη σιωπή.

Τα φέρετρα έχουν σχεδιαστεί από την εταιρεία «Grave Tokyo» και ξεχωρίζουν για τα πολύχρωμα, διακοσμητικά τους μοτίβα. Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια και κατασκευάστρια εξατομικευμένων φερέτρων Μικάκο Φούσε, στόχος είναι να δημιουργηθεί «μια εμπειρία διαλογισμού όπου μπορείς να αντικρίσεις τη ζωή μέσα από τη συνειδητοποίηση του θανάτου». Όπως έχει δηλώσει, η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να απομυθοποιήσει τον φόβο του θανάτου και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως υπενθύμιση της αξίας της ζωής.

Το 2024, η Φούσε διοργάνωσε σχετικό εργαστήριο σε πανεπιστήμιο του Κιότο, προσκαλώντας φοιτητές να βιώσουν την εμπειρία με στόχο την αλλαγή της οπτικής τους απέναντι στον θάνατο και την ενίσχυση της «επιθυμίας για ζωή». Φοιτητές που συμμετείχαν ανέφεραν στην εφημερίδα «Mainichi» ότι η διαδικασία αποτέλεσε αφορμή προσωπικής ενδοσκόπησης και μείωσης του φόβου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ο διαλογισμός, η ενσυνειδητότητα και η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία αποτελούν τις καθιερωμένες μεθόδους υποστήριξης της ψυχικής υγείας, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της πρακτικής θεωρούν ότι η «συμβολική πρόβα θανάτου» μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, βοηθώντας ορισμένους ανθρώπους να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τη ζωή, σύμφωνα με τη New York Post.

«Πριν επιλέξουν έναν θάνατο που δεν μπορεί να αναστραφεί, θέλω να βιώσουν έναν θάνατο που μπορεί να αναστραφεί», ανέφερε η Φούσε σε ανακοίνωσή της, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία πίσω από την πρωτοβουλία.