Πάνω από 30 Ιάπωνες άνδρες, ντυμένοι μόνο με παραδοσιακά ενδύματα-εσώρουχα, αντιμετώπισαν το κρύο και τη σφοδρή βροχόπτωση σε ένα έθιμο που διαρκεί πάνω από δύο αιώνες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό, λασπωμένο χωράφι σε μια κατοικημένη περιοχή έξω από το Τόκιο.

Χωρισμένοι σε ομάδες, οι άντρες σχημάτισαν ανθρώπινες πυραμίδες, έριχναν ο ένας τον άλλον στη λάσπη και μονομαχούσαν, έθιμο που πραγματοποιείται με στόχο την προσευχή για πλούσια σοδειά. Η ένταση, η αντοχή και η αίσθηση της κοινότητας κυριαρχούν, καθώς οι συμμετέχοντες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτή τη μοναδική τελετή.

«Αυτό το φεστιβάλ έχει μακρά ιστορία», λέει ο Τάκεσι Σέινο, δάσκαλος που συμμετείχε για τρίτη φορά στην εκδήλωση «Warabi Hadaka Matsuri» στην πόλη Γιοτσουκάιντο. Η παράδοση χρονολογείται από τότε που οι κάτοικοι του χωριού Βαράμπι πάλευαν στα ρυζοχώραφα για να προσευχηθούν για καλή σοδειά, όπως εξηγεί ο Κέντζι Τσουρουόκα, ένας από τους διοργανωτές.

Πέρα από την προσευχή για την αγροτική παραγωγή, οι συμμετέχοντες προσεύχονται και για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους. Μερικοί φέρνουν τα νεογέννητά τους στο λασπωμένο χωράφι, πριν ξεκινήσει η μονομαχία, σε ένα έθιμο που συνδέει τις γενιές και ενισχύει τη συλλογική πίστη του λαού.

Παρά την αστικοποίηση και την απώλεια των περισσότερων αγροκτημάτων στην περιοχή, η παράδοση παραμένει ζωντανή και σημαντική για τους κατοίκους από τότε που ξεκίνησε πριν από 200 χρόνια.

«Δεν υπήρξε πολλή βροχή φέτος, αλλά σήμερα έβρεξε καταρρακτωδώς», λέει ο 60χρονος, Κέντζι Ναγκάτα. «Ας πούμε ότι είναι μια ευλογημένη βροχή».

Με κάθε πτώση στη λάσπη και κάθε κραυγή αγώνα, οι συμμετέχοντες διατηρούν ζωντανή μια παράδοση που συνδέει τον άνθρωπο με τη γη, τη φύση και την κοινότητά του, σύμφωνα με το Reuters.