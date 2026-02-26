Σήμερα θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αίτηση που της υποβλήθηκε, η οποία απαιτεί όλες οι γυναίκες της Ευρώπης να έχουν πρόσβαση σε «ασφαλείς» αμβλώσεις.

«Να είστε υπομονετικοί, να έχετε εμπιστοσύνη», διαβεβαίωσε η Ευρωπαία επίτροπος για τα Δικαιώματα των Γυναικών, Χατζά Λαμπίμπ, σε ανάρτησή της στο Instagram. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι «ξεκάθαρη» και «διαφανής», διαβεβαίωσε η ίδια, ενώ υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα υπερασπιστεί «την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών» σε ό,τι αφορά την υγεία τους.

Η εκστρατεία «Η φωνή μου, η επιλογή μου» (My Voice, My Choice), που είχε την πρωτοβουλία για την αίτηση αυτή, έχει από την πλευρά της επιφυλάξεις για την απάντηση των Βρυξελλών, που αναμένεται σήμερα το απόγευμα.

«Λάβαμε ανεπίσημες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το προσχέδιο απόφασης συντάχθηκε με αρνητικό ύφος», έγραψε η συλλογικότητα οργανώσεων στην ιστοσελίδα της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το γεγονός προκάλεσε έντονη κινητοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και από γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Αμερικανός ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της πρωτοβουλίας και δήλωσε πεπεισμένος ότι η ΕΕ μπορεί να γίνει «πρωτοπόρος, τόσο για τα δικαιώματα των γυναικών όσο και για τη δημοκρατία».

«Αυτό που μπορεί να συμβεί αυτή την εβδομάδα είναι καταστροφικό», προειδοποίησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «να κάνει τη διαφορά».

Μάλτα, Πολωνία

Η πρόσβαση στην άμβλωση διαφέρει μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς σε κάποιες επιτρέπεται η εκούσια διακοπή της εγκυμοσύνης, ενώ υπάρχουν και άλλες όπου υφίστανται σοβαροί περιορισμοί.

Αυτό ισχύει κυρίως στη Μάλτα και την Πολωνία – μια χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων που διαθέτει μια από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες για το θέμα. Μόνο 896 αμβλώσεις έγιναν το 2024 στην Πολωνία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

«Γνωρίζουμε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η άμβλωση δεν είναι ασφαλής, δεν είναι προσβάσιμη, δεν είναι δωρεάν και θέλουμε να προσφέρουμε σε κάθε γυναίκα τη δυνατότητα να μπορεί να την κάνει», δήλωσε τον Σεπτέμβριο η Φεντερίκα Βίντσι, μία από τις συντονίστριες αυτής της πρωτοβουλίας πολιτών που οδήγησε στη σύνταξη της αίτησης.

Η εκστρατεία χαρακτηρίζει «απαράδεκτο το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα πεθαίνουν γυναίκες στην Πολωνία, όπως και σε άλλες χώρες εξαιτίας αυτού».

Ζητεί από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα βοηθά τις χώρες μέλη να προσφέρουν ασφαλείς αμβλώσεις στις γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές. Όμως, οι οργανώσεις αυτές και κάποιοι ευρωβουλευτές της αριστεράς ανησυχούν ότι οι Βρυξέλλες δεν θα φτάσουν τόσο μακριά.

Αυτή η αίτηση αποτελεί μια πρωτοβουλία πολιτών, ένα μέσο που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ένα ζήτημα με την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες τουλάχιστον επτά διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.