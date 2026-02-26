Το Flat Hunters έρχεται σήμερα στις 17:15 στον Ant1. Στο σημερινό επεισόδιο το κυνήγι ακινήτων συνεχίζεται στην Ανατολική Αττική.

Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να πείσει την Πένυ, αλλά και τη μητέρα της, να επιλέξει το σπίτι που προτείνει;

Sneak Preview του επεισοδίου:

Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

Σε κάθε επεισόδιο του «Flat Hunters», καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1, βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο. Οι FLAT HUNTERS μετατρέπουν την κάθε ενοικίαση ή πώληση ακινήτου σε μία πραγματική πρόκληση, καθώς το αποτέλεσμα πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες πρέπει να τα υπολογίζουν όλα!

Όσα θα δούμε σήμερα στο 4ο επεισόδοι του «Flat Hunters» στις 17:15 στον Ant1

Η Πένυ ψάχνει να αγοράσει μία μονοκατοικία γύρω από τη Ραφήνα και τη Νέα Μάκρη για να έχει μία αυλή να παίζει ο γιος της, Μίλτος. Αλλά, δεν έρχεται μόνη της στους Flat Hunters! Η μεγαλύτερη πρόκληση των μεσιτών, θα είναι η μαμά Ειρήνη, που δεν της ξεφεύγει τίποτα! Ποιος από τους τρεις θα την κερδίσει;

