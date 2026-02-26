Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που επιτέθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και απειλές μέσω social media κατά του γνωστού δικηγόρου και πρώην βουλευτή, Βασίλη Καπερνάρου.

Ειδικότερα, στις 20 Φεβρουαρίου 2026, κατατέθηκε από την πλευρά του Βασίλη Καπερνάρου, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, έγκληση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με αφορμή ανάρτηση που είχε δημοσιευτεί από λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθησε διαδικτυακή έρευνα από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να διαχειριζόταν τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Σύμφωνα με τις ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 39χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη δικογραφία, η επίμαχη ανάρτηση περιείχε βαρείς χαρακτηρισμούς σε βάρος του γνωστού ποινικολόγου, ενώ τον συνέδεε με την υπόθεση των Τεμπών και με την υπεράσπιση προσώπων που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 39χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα της απειλής, της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, μέσω διαδικτύου, σε βάρος δικηγόρου – πρώην βουλευτή.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε δημοσίευση με υβριστικό, απειλητικό και δυσφημιστικό περιεχόμενο σε βάρος του.

Στο πλαίσιο της επακόλουθης αστυνομικής και ψηφιακής – διαδικτυακής έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.