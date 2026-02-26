Δυο σκιέρ έχασαν την ζωή τους, εξαιτίας χιονοστιβάδας, στην ορεινή περιοχή Βαλντιντέντρο της βόρειας Ιταλίας, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 20 με 30 ετών, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.

Οι πρώτες βοήθειες των πυροσβεστών και της οικονομικής αστυνομίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, με χρήση δυο ελικοπτέρων, αλλά οι γιατροί μπόρεσαν μόνον να διαπιστώσουν τον θάνατο των δυο σκιέρ, οι οποίοι φέρονται να είχαν έρθει στην Λομβαρδία από την Γερμανία, για σύντομες διακοπές.