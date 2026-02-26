Χάος επικρατεί στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, από την καραμπόλα που σημειώθηκε μεταξύ τεσσάρων φορτηγών και ενός βυτιοφόρου.

Το μποτιλιάρισμα είναι τεράστιο, καθώς έχει σχηματιστεί ουρά μήκους 15 χιλιομέτρων, με την κίνηση να ξεκινά από το δάσος Χαϊδαρίου και να φτάνει μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Οι οδηγοί πρέπει να επιδείξουν μεγάλη υπομονή, ενώ στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Περιφέρειας, καθώς έχουν πέσει λάδια και άλλα υγρά στο οδόστρωμα.

Βίντεο από το σημείο που σημειώθηκε η καραμπόλα:

