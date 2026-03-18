Η έκθεση «20 χρόνια: Η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA)» ανοίγει τις πύλες της στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού Μετρό «Σύνταγμα» από τις 21 έως τις 25 Μαρτίου 2026, 9:30-20:30 (το Σάββατο 12:00-20:30), παρουσιάζοντας την πορεία της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα. Την έκθεση διοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), με την υποστήριξη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Οι επισκέπτες θα δουν την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», μέσω του οποίου 7 ελληνικοί δορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά, τις ελληνικές συμμετοχές σε μεγάλες ευρωπαϊκές αποστολές, καθώς και τη συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας και των ερευνητικών φορέων στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα. Παράλληλα, παρουσιάζονται νέες υποδομές και εθνικά προγράμματα που αναπτύσσονται σήμερα στη χώρα, αλλά και οι εφαρμογές του διαστήματος στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η έκθεση περιλαμβάνει ομοιώματα δορυφόρων σε φυσικό μέγεθος, όργανα που έχουν κατασκευαστεί για διαστημικές αποστολές, καθώς και διαδραστική γωνιά για τους μικρούς επισκέπτες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί κύκλος ανοιχτών παρουσιάσεων και ομιλιών από επιστήμονες, ερευνητές και εκπροσώπους της βιομηχανίας.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον ESA, καλύπτοντας αποστολές που αφορούν την παρατήρηση της Γης, την παρακολούθηση του κλίματος, την εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήματος και τη μελέτη του Σύμπαντος. Πρόσφατα, με απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διπλασιάστηκε η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του ESA, ξεπερνώντας τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία.

Μέσω της ESA, η χώρα ενισχύει την επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και τη βιομηχανική ανάπτυξη, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και διαστημικές τεχνολογίες σε τομείς όπως περιβάλλον, πολιτική προστασία, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί την Εθνική Στρατηγική Διαστήματος, προωθώντας την ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων της χώρας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη εθνικών διαστημικών υποδομών, την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Η έκθεση απευθύνεται σε επισκέπτες κάθε ηλικίας, μαθητές, φοιτητές και όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας στο Διάστημα.